Kerumov predstečaj pravomoćno obustavljen, Fina predlaže stečaj

Odluka je to Nagodbenog vijeća Financijske agencije prema kojoj se postupak obustavlja zbog činjenice da pred nadležnih Trgovačkim sudom u Splitu dužnik nije sklopio nagodbu. Uz to, budući da je utvrđeno da postoje stečajni razlozi, odnosno "dužnik je do otvaranja postupka predstečajne nagodbe imao u razdoblju duljem od 60 dana evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje, a koje trebalo naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa bez daljnjeg pristanka dužnika, Nagodbene vijeće Fine u zakonskom roku podnosi prijedlog za stečaj".



Vjerovnici su tako i kroz Kerumov predstečaj podnijeli prilične žrtve kroz formu višegodišnjeg čekanja da se sudske procedure završe, što je na red ipak došlo početkom lipnja, kad je navedenom Fininom odlukom obustavljen postupak na temelju pravomoćne odluke TS kojom je u siječnju odbačen dužnikov predstečajni prijedlog za sklapanje nagodbe, zaprimljen inače u ožujku 2014., kao i obje njegove dopune iz rujna 2016.



Na tu se odluku žalio Kerum, no nisu dostupne pojedinosti tko je od odvjetničkih ureda pritom bio konzultiran. Na VTS- u je žalba dužnika odbijena kao neosnovana te je potvrđeno siječanjsko rješenje splitskog TS o odbačaju, pa ostaje za vidjeti što će donijeti stečajni prijedlog.

Kako stoji u obrazloženju odluke žalbenog suda, prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe trebalo je odbaciti zato što "dužnik nije postupio po nalogu suda i nije dostavio prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe na temelju kojega bi prvostupanjski sud mogao odobriti sklapanje predstečajne nagodbe, jer je protivno zakonu tražbinu vjerovnika Hypo Alpe Adria Bank International AG, svrstao u uvjetne tražbine".



Ni u ponovljenom postupku dužnik nije predložio sklapanje predstečajne nagodbe koja bi u odnosu na vjerovnika Hypo banku, odgovarala prihvaćenom planu financijskog restrukturiranja i nacrtu predstečajne nagodbe i položaju ovog vjerovnika u odnosu na dužnika kao sudužnika koji zajedno s drugim dužnicima odgovara ovom vjerovniku za cijelu obvezu i vjerovnik ima pravo tražiti ispunjenje od bilo kojeg od njih (članak 43. ZOO-a), stoji u odluci žalbenog suda.



Također se navodi i da suprotno žalbenim navodima tražbina Hypo banke prema dužniku nije uvjetna.



"Uvjetnu tražbinu po osnovu ugovora o kreditu iz kojeg potječe predmetna tražbina vjerovnika ima dužnik prema tvrtkama Neva Kerum i Adriatic jer je kao dužnik solidarne obveze (sudužnik) jamčio vjerovniku za ispunjenje tih tražbina, I on će ako ispuni obvezu imati pravo zahtijevati od drugog sudužnika da mu nadoknadi dio duga koji pada na njega i tako ostvariti pravo regresa", navodi VTS u svojoj odluci.



Prema javnosti dostupnom GFI za 2017. koji potpisuje uprava, dužnik je lani ostvario oko 14,3 milijuna kuna prihoda od prodaje, zatim ukupne rashode u visini od oko 20 milijuna kuna te je poslovao s gubitkom nešto većem od 6 milijuna kuna. Stanje ukupnog gubitka kumuliranog tijekom prijašnjih razdoblja na dan izvještavanja iznosilo je 231 milijun kuna, dugoročne obveze blizu 500 milijuna kuna, od čega prema bankama i drugim financijskim institucijama oko 309 mil. kuna. Dugotrajna imovina na dan izvještavanja evidentirana je u vrijednosti od 140 milijuna kuna.