Hrvatski Web trgovac 2017. godine Namještaj.hr

U izboru za web trgovca godine sudjelovalo je 22,4 tisuća online potrošača te stručna komisija/Thinkstock

Web trgovac godine u Hrvatskoj je Namještaj.hr, koji je zahvaljujući vrlo vjernim i zadovoljnim kupcima osvojio nagradu Web trgovca godine 2017. - The Shopper’s Mind Web Champion Award koju treću godinu zaredom dodjeluje sMind Hrvatska. Kao glavni izazivač na tržištu, odnosno dobitnik nagrade Web trgovca izazivača (The Shopper’s Mind Web) je SonusArt.hr.

U izboru za web trgovca godine sudjelovalo je 22,4 tisuća online potrošača te stručna komisija u kojoj je bio i naš novinar i urednik Bernard Ivezić. Nagrade su mogli osvojiti isključivo trgovci koji su se nominirali za nagradu. Među njima, prema mišljenju komisije posebnu nagradu, takozvanu The Shopper’s Mind Committee Award osvojio je Mall.hr.

Posebne nagrade dodijelili su i potrošači svojim glasovima. Tako je nagradu The Shopper’s Mind 1st People’s Choice Award osvojio SalonTech.com. Nagradu The Shopper’s Mind 2nd People’s Choice Award odnio je Moj-Toner.com dok je nagradu The Shopper’s Mind 3rd People’s Choice Award osvojila SuperKnjižara.hr.

U 13 kategorija, kao najbolji web trgovci u Hrvatskoj u pojedinim nišama (The Shopper’s Mind Category Award,), osvojili su redom:

Web shopping mall: eKupi.hr

Audio i video: SonusArt.hr

Automoto: Silux.hr

Djeca i obitelj: AgroToys.eu

Dom i vrt: Namještaj.hr

IT i potrošačka elektronika: Conrad.hr

Knjige: SuperKnjižara.hr

Kućni ljubimci: Zooplus.hr

Pokloni i zabava: PartyPops.hr

Telekomunikacije i mobile tehnologije: Gizzmo.hr

Sportska oprema: FeriviSport.hr

Škola i ured: Moj-Toner.com

Zdravlje i ljepota: Malinca.hr

Nagrade su dodjeljene u srijedu u Zagrebu na konferenciji sMind eCommerce Day 2017.