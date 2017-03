Nezaposlenima kasni naknada jer na HZZ-u nema dovoljno - zaposlenih

Foto: Milivoj Kuhar / Pixsell

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), sudeći prema nekoliko nezaposlenih osoba koje su se javile, ima problema s isplatom naknade za vrijeme nezaposlenosti. Prema informacijama Novog lista, »zastoj« je nastao kod nezaposlenih osoba koje su se u evidentiranu nezaposlenost prijavile tijekom siječnja i veljače.

Nekima od njih je rečeno da će u travnju, zajedno s naknadom za taj mjesec, primiti i zaostatke iz ranijih mjeseci. Da problem postoji neslužbeno je potvrđeno, a službeno demantirano.

Neslužbeno na domaćoj burzi za zapošljavanje priznaju kako imaju problema s obradom novih zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu jer u službi koja to radi nemaju dovoljno zaposlenih, a obim posla je povećan.

Osim toga, povećan je i priljev nezaposlenih. No, to ne bi trebao biti razlog jer se na to trebalo računati s obzirom da prema sezonskim kretanjima u prva dva mjeseca godine uvijek raste broj ulazaka u nezaposlenost.