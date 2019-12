Hrvatska ostaje bez investicije od 500 milijuna dolara

Foto: Getty Images

Blackard Global, međunarodna tvrtka koja je u prošlosti zaslužna za preko dvije milijarde ulaganja u nekretninske projekte širom svijeta, sa žaljenjem mora konstatirati kako za sada odustaje od ulaganja u projekt koji je trebao biti realiziran na otoku Pašmanu. Iako su naišli na profesionalan pristup, transparentan odnos i dobru komunikaciju i u općini Pašman i u Zadarskoj županiji, ulagači iz Blackard Globala iz više se razloga za sada moraju povući iz projekta, stoji u priopćenju koje je danas poslao Blackard preko medijske agencije.

"S obzirom na to da su do sada uložili stotine tisuća dolara u projekt na Pašmanu, želja za ulaganjem bila je više nego očita. Blackard Global od početka je bio informiran da postoje određene financijske obveze koje bi kao budući investitor trebao podmiriti, međutim, nisu bili svjesni da se radi o iznosu većem od 10 milijuna eura. Iako se kroz pregovore dvije strane taj iznos uspio smanjiti na otprilike dva i pol milijuna eura, to je još uvijek bio prevelik investicijski rizik. Mnogo govori i činjenica da je Blackard Global bio jedina tvrtka koja se uopće prijavila na natječaj.

Valja također imati na umu kako igralište za golf unutar projekta još uvijek nije uvršteno u Prostorni plan Zadarske županije, da koncesije na marinu i plažu nisu osigurane za tvrtku Pašman rivijera d.o.o. te da ne postoji urbanistički plan uređenja što je bila obveza investitora nakon kupovine udjela u društvu Pašman Rivijera te je dio zemljišta i dalje u rukama privatnih vlasnika. Ukratko, riječ je o greenfield investiciji, a financijske obveze više odgovaraju bronwfield investiciji, što za Blackard Global nije prihvatljivo", stoji u objavi.

„Za nas, kao i za bilo koji investicijski fond iz Sjedinjenih Američkih Država, ovakvo ulaganje od gotovo 500 milijuna dolara, jednostavno bi predstavljalo prevelik rizik. Kada bi i da smo izgradili resort te da je u budućnosti došlo do poremećaja na Sredozemnom turističkom tržištu našli bismo se u financijskim problemima, a kako pravila natječaja ne dozvoljavaju prodaju nekretnina, ne bismo bili u mogućnosti održati stabilnost projekta. Također, općina nije bila u mogućnosti omogućiti bilo kakvo jamstvo za nas kao investitore. Iz mojeg iskustva, ovakve kapitalne investicije bilo gdje u svijetu moraju biti atraktivne za investitore. Nažalost, ovdje to nije bio slučaj.“, izjavio je Jeffory D. Blackard, predsjednik Uprave i direktor tvrtke Blackard Global.