Hrvatska je mjesto za obiteljski odmor, zanemarili smo one koji najviše troše

Hrvatski turizam bazira se na ugošćavanju obitelji s djecom koje paze koliko troše, dok znatno manje udjele u turističkom prometu imaju skupine koje manje gledaju na troškove, putuju izvan ljetnih gužvi, žele si ugoditi i počastiti se. Seniore smo pak prilično zanemarili, što se ne uklapa u našu viziju razvoja zdravstvenog turizma. Tako bi se slobodno mogle interpretirati najsvježije brojke eVisitora, središnjeg rezervacijskog sustava Hrvatske turističke zajednice koji je po prvi put u turističku statistiku sustavno uveo kategorije dobi, spola i načina dolaska.

EVisitor nije samo brojač dolazaka i noćenja, već alat za osmišljavanje budućih marketinških aktivnosti. “Dosad smo imali uvid u samo nekoliko osnovnih kategorija, a eVisitor nam je dao puno detaljniji uvid u podatke o državljanstvu, spolu, dobi turista, prema lokaciji i kategoriji objekta ili prema organizaciji dolaska”, objašnjava Ratomir Ivičić, direktor HTZ-a. Ističe kako se navedene kategorije mogu spajati i tako kreirati zanimljive izvještaje. “Sad možemo doznati koliko je noćenja Nijemaca u dobi od 31 do 40 godina u hotelima s 4* u nekom gradu. Možemo dobiti i podatak o broju muških turista koji su u individualnoj organizaciji boravili u obiteljskom smještaju na Krku tijekom produljenog vikenda”, navodi Ivičić.

2milijuna dolazaka odnosi se na mlade od 25 do 34 godine

Turističke zajednice tek se spremaju baciti na analitiku brojki koje su prikupile eVisitorom. A one kažu da se u Hrvatskoj do početka ovog tjedna odmaralo nešto više od 13 miljuna gostiju, od toga 1,3 milijun domaćih, a svi skupa ostvarili su 75,3 milijuna noćenja. Prema spolu, brojke su podjednake, a dobna struktura kao nova kategorija pokazala je da su gotovo 40 posto noćenja ostvarile dobne skupine 0-14 godina te 35-44 godina. Kako je poznato, obiteljima s malom djecom najvažnije je udovoljiti dječjim potrebama, dok oni sa starijom djecom traže sadržaje koji mogu zadovoljiti potrebe svih članova. Obitelji pretežito putuju za školskih praznika i paze na cijene. Destinacije na koje se posebno odnose ove brojke možda bi trebale analizirati kakvu ponudu imaju za obitelji, ali i kako privući druge skupine za trajanja škole. Jedna od tih skupina su “empty nesters”, radno aktivni između 50 i 65 godina, čija su djeca napustila dom.

Oni putuju cijele godine, često spajaju posao s odmorom, te ih znimaju holistički pristup, wellness, zdrava hrana, aktivnosti. Spremni su potrošiti i nagraditi se. Prema podacima eVisitora, takvi gosti u Hrvatskoj ostvarili su tek nešto više od desetine ukupnog turističkog prometa. Oko dva milijuna dolazaka napravili su pak mladi od 25 do 34 godine, skupina koja se (uz gej parove) dijelom može staviti u kategoriju DINKS (Dual Income No Kids). Oni uglavnom imaju novca, no i malo manje vremena, te ih zanimaju kratki i sadržajni odmori. Izvan ljetnih žega, i to ne bez dobre medicinske skrbi, putuju i turisti zlatne dobi (65+), kojih je ove godine bilo tek oko milijun. Riječ je o skupini koju turističko tržište sve više cijeni jer još aktivno putuju, zanimaju ih atrakcije, cijene udobnost smještaja, a putuju u proljeće i jesen.