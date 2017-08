Fun park radi punom parom, moguće i širenje

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Najveći proizvođač pirotehnike u Hrvatskoj i regiji, tvrtka Mirnovec pirotehnika iz Samobora, investirala je 15 milijuna eura u zabavni park Fun park Mirnovec u Biogradu, koji je imao prvi pravi radni vikend nakon službenog otvorenja.

To je i najveća investicija u industriji zabave u Hrvatskoj, a kako je najavio vlasnik Mirnovca Franjo Koletić, moguće je da će se projekt širiti u smjeru više sadržaja i većeg prostora od sadašnjih 45.000 kvadrata.

Ne isključuje ni mogućnost da će se graditi smještajni kapaciteti. No, zasad je plan da se godišnje u Biogradu privuče 200 do 300 tisuća ljudi. Ovaj projekt donio je 120 novih radnih mjesta, a zabavni park će biti otvoren od Uskrsa do Nove godine.