FOTO: Pet domaćih proizvođača namještaja predstavljaju Hrvatsku na najvećem sajmu namještaja u Europi

Foto: pd

Pet hrvatskih proizvođača namještaja sa svojim novitetima nastupa na prvom ovogodišnjem i ujedno najvećem sajmu namještaja u Europi IMM Cologne koji se od jučer do kraja tjedna održava u Kölnu. Predstavljaju se Dizz Concept, Mundus Viridis, Prostoria, Prima namještaj i Spin Valis, a iz Hrvatskog drvnog klastera javljaju kako su već prvi dan hrvatski proizvođači zadovoljni interesom. Još je rano za slaganje dojmova, jer sajam traje do nedjelje, no obećava i vrlo velika posjećenost i interes za proizvode visoke kvalitete prirodnih materijala i čvrstog drveta, što je uz vrhunski dizajn i znak prepoznavanja ovih proizvođača.

Njemačka je najvažnije tržište za hrvatsku industriju namještaja, a posjećuju ga ne samo kupci iz Njemačke i Europe, pa je ovaj sajam hrvatske tvrtke znakovit jer ne samo da određuje koji će trendovi prevladavati u dizajnu i potražnje, već se na njemu dogovaraju i konkretni poslovi za ovu godinu. Sajam do kraja tjedna, naime, posjećuju samo poslovni posjetitelji, tako da se izlagačima omogućuje fokus na razgovore s kupcima i distributerima, a prije zatvaranja, za vikend, otvoren je i za sve ostale posjetitelje. Lani je sajam bio izuzetno posjećen, čak 125 tisuća posjetitelja iz 138 zemalja, a ove godine očekuje se još veći interes. Uz hrvatske tvrtke na IMM-u izlaže 1200 tvrtki iz 50 zemalja.