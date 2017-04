FOTO: Biser star 2400 godina vapi za ulagačima

FOTO: TZ STARI GRAD

Europska neprofitna organizacija European Best Destinations (EBD) na listu najatraktivnijih destinacija u 2017. godini uvrstila je Stari Grad na Hvaru.

Nakon trotjednog glasanja koje je zaključeno 10. veljače, Stari Grad je zauzeo osmo mjesto u poretku 15 europskih gradova koji se smatraju najvećim ovogodišnjim turističkim adutima starog kontinenta. Grad koji je prošle godine proslavio svoj 2400. rođendan nalazi se i na UNESCO-voj listi svjetske baštine, a, kako poručuju iz njegove Turističke zajednice, trenutno je na vrhuncu popularnosti. Ujedno je i jedan od najstarijih gradova u Europi, s bogatim, ali i turbulentnim povijesnim i kulturnim nasljeđem koje počinje u antici kada je nosio starogrčki naziv Faros.

U međuvremenu se dogodilo mnogo, bio je dijelom Ilirskih pokrajina, u njemu je stolovao biskup, privukao je pažnju Napoleona te je preživio nekoliko ratova. U njemu je ljetnikovac sagradio hrvatski književnik Petar Hektorović koji je nadahnut svim ovozemaljskim ljepotama, za koje je renesansa nakon mračnog srednjeg vijeka opet dopustila da se u njima uživa, upravo u Starom gradu pronašao svoju oazu.

Tvrdalj, kako se Hektorovićev ljetnikovac zove, smatra se mikrokozmosom i mjestom sjedinjenja čovjeka i prirode, a pažnju turista, plijeni već stoljećima. Prije malo manje od desetljeća, UNESCO je u svoj registar svjetske baštine uvrstio Starogradsko polje koje svoju atraktivnost duguje dvjema činjenicama: prva je to što je polje zadržalo parcelizaciju koja datira četiri stoljeća prije Krista, i drugo – ovdje se nalaze brojna arheološka nalazišta. Usto, tu su i Dominikanski samostan s muzejom, palača Binakini te Muzej grada Staroga Grada kao dio razloga zbog kojih se dolazi u Stari grad.

“Ovom projektu pristupili smo s mnogo optimizma, a već zbog same nominacije smo dobili popriličan publicitet u mnogim europskim zemljama što je za nas već tada bilo ostvarenje cilja. Natjecanje je završilo s rekordnih gotovo pola milijuna glasova iz 174 zemlje. Zahvaljujući snažnoj potpori, Stari Grad osvojio je osmo mjesto u velikoj konkurenciji svjetski poznatih gradova poput Madrida, Londona, Pariza, Atene, Beča i Rima. Velika je čast biti u top 10 odredišta koja se preporučuje posjetiti u 2017. Stari Grad će se pridružiti skupini gradova koji će tijekom 2017. biti promovirani milijunima”, komentirala je direktorica Turističkog ureda Stari grad Danijela Vlahović.

Ovako dobrom pozicioniranju prethodila je promotivna kampanja koja je provedena s ciljem promoviranja 2400. obljetnice od utemeljenja Staroga Grada, a preko koje se željelo dodatno skrenuti pažnju i na Stari Grad kao turističku destinaciju, dodala je. Promociju su posljednjih godinu dana pomogli i Turistička zajednica županije Splitsko-dalmatinske te Hrvatska Turistička Zajednica, Glavni uredi, ali i sva predstavništva HTZ-a u inozemstvu.

Već je prošlogodišnja sezona završila s povećanjem broja noćenja od četiri posto u hotelima i privatnom smještaju, ali valjalo bi spomenuti i novi proizvod u koji se, kako napominju iz TZ Stari grad, ulaže – nautički turizam.

“Gradnja infrastrukture koja omogućava razvoj ove vrste turizma, dakle privezišta za brodove s pratećom infrastrukturom, završena je lani. Danas nautička luka Stari Grad ima kapacitet 130 vezova, a u 2016. ostvarila je preko 80.000 noćenja u plovnim objektima. Smještena je na dnu starogradskog zaljeva u samom centru grada te je zbog položaja i sigurnosti, koje pruža zaljev, vrlo brzo postala jedna od najtraženijih destinacija među nautičarima”, pojasnila je Vlahović. Napominje i da je u Starome Gradu oduvijek postojala visoka svijest građana o važnosti i vrijednosti povijesne i kulturne baštine, odnosno očuvanje spomenika te gradske jezgre, što i jest preduvjet da ga posjetitelji prepoznaju kao destinaciju iznimno bogatu kulturnom i povijesnom baštinom.

Za nadolazeću sezonu očekuju porast nautičkog prometa, a prema informacijama privatnih iznajmljivača i hotela, i ostale naznake su više no obećavajuće. Konačni cilj je produženje sezone u privatnom i hotelskom smještaju s obzirom na to da sezona u nautici već sada puno duže traje nego kod ostalih vrsta smještajnih objekata.

“Trenutno imamo situaciju u kojoj se 66 posto noćenja ostvaruje u srpnju i kolovozu, 13 posto u lipnju, kao i 13 posto u rujnu, a tek četiri posto svibnju i dva posto u listopadu, kao i dva posto u ostalim mjesecima. Upravo to je ono što trebamo mijenjati i što će se, nadamo se, ubrzo i dogoditi. Naime, naša jedina hotelska kuća hoteli Helios Faros je u stečajnom postupku te postoje ozbiljne tvrtke zainteresirane za njezinu kupnju i uređenje. S obzirom na to da se radi o hotelima koji se nalaze na izvrsnoj lokaciji i s velikim potencijalom za same ulagače nadamo se da će okolnosti u kojima se dosad poslovalo biti promijenjene na najbolji mogući način i za starogradski i hrvatski turizam općenito“, poručila je direktorica.

Hotele, dodaje, treba obnoviti i povećati im kvalitetu smještaja i usluge. Ulagači koji su spremni uložiti u obnovu hotela u sastavu ove tvrtke, oni koji se žele nastaviti baviti hotelskom djelatnošću, svakako su dobrodošli.

“Pružit ćemo im svu potporu, kako od strane TZ-a tako, vjerujemm, od strane svih drugih javnih i privatnih subjekata s područja Staroga Grada. Najavljene su i greenfield investicije u hotelski smještaj što će Stari Grad učiniti jednom od najpoželjnijih destinacija”, istaknula je Danijela Vlahović.