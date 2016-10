Evo kako će u praksi izgledati novi propisi o zabrani pušenja

Foto: Miranda Cikotić / Pixsell

Prema prijedlogu izmjena Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda jedinice lokalne samouprave mogu proglasiti nepušačke zone. Zonama bez cigareta moći će se proglasiti cijeli trgovi, ulice i prostori uz razne javne objekte. Ugostitelji se pribojavaju da će biti zabranjeno pušenje na terasama, a odluka koji uopće dio grada izabrati itekako može biti diskutabilna.



Dario Nakić, bivši ministar zdravstva, gostujući u HRT-ovoj emisiji "Tema dana" kazao je da u skladu s EU direktivom treba donijeti odredbe kojima će se na novim pakiranjima cigareta morati istaknuti sličice.Prema odredbama te direktive cigareta će se s novim obilježjima prodavati od 20. svibnja 2017. godine. Željeli smo i neke odredbe iz staroga zakona poboljšati. Naime, sadašnjim zakonom u Hrvatskoj se u brojnim ugostiteljskim objektima ne primjenjuju odredbe zakona o nepušenju. Osim toga, u prostorijiama u kojima se puši inzistirat će se na dosljednoj primjeni pravilnika u vezi s ventilacijom i da su prostorije u kojima se puši odvojene od onih u kojima se ne puši, dodaje Nakić.



U vezi s nepušačkim zonama, koje mogu donijeti jedinice lokalne samouprave, idu prema cilju promoviranja zdravog načina života. Dakle, ova stavka o nepušačkim zonama navodi i to da jedinica lokalne samouprave može, u onim mjestima gdje želi promovirati određene vrste turizma (zdravstvenog), donijeti odluku da određeni dio grada ili mjesta proglasi zonu gdje se ne puši - ali samo u unutrašnjim prostorima.



Nenad Šepak, predsjednik ceha ugostitelja i turističkih djelatnika pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, rekao je da oni građani koji puše, ali i oni koji ne puše, ne smiju biti građani drugog reda. U javnoj raspravi uputili smo dopis prema Ministarstvu zdravlja gdje smo smo željeli dobiti tumačenje što je to točno nepušačka zona. Dobili smo odgovor koji nas nije zadovoljio, a odnosio se na javni prostor, što uključuje i vanjski i unutarnji.



No ovo što je sada rekao gospodin Nakić nas bi zadovoljilo, a posebno ako bi dobili pisanim putem, kazao je Šepak.



Pročelnica Ureda za gospodarstvo grada Zagreba, Mirka Jozić, rekla je da će u vezi s aktualnim pitanjem konzultirati i struku i građane, putem mjesnim odbora i Vijeća gradskih četvrti, da se vidi što oni o tome misle. Ne možemo sada još reći da li bi jedan dio grada bio nepušačka zona. Kako bi se odredbe o nepušačkim zonama odnosile na unutarnje prostore - to će biti teže provesti, kazala je.