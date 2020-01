Dizelašima se ne piše dobro: Objavljeni novi podaci koji im ne idu u prilog

Foto: Getty Images

Udruga Transport & Environment bliska je Europskoj uniji, odnosno iznimno je snažna lobistička organizacija, koja utječe ili pokušava utjecati na mnoge političke odluke. Nedavno je ta organizacija provela testove u praksi na Opel Astri i Nissan Qashqaiju, opremljenima dizelskim motorima, i došla je do znakovitih zaključaka. Premda su današnji dizelaši nominalno iznimno čisti i dalje imaju jedan veliki problem. U T&E-u su u testovima izmjerili ogromne količine sitnih čestica čađe pri čišćenju filtra u automobilu. Ta se reakcija događa u vožnji, svakih 250 do 500 kilometara, a može potrajati sve dok vozilo ne prijeđe i do 15 kilometara. Pritom su oba modela premašila limit sitnih čestica čađe od 32 do 115 posto, piše HAK Revija.

U T&E-u ističu da 45 milijuna dizelskih automobila na cestama EU ima filtre čađi i da se godišnje događa oko 1.3 milijarde čišćenja filtra u vožnji. Podsjetimo, sitne čestice su jedan od izvora opasnih bolesti pluća i srca. U T&E-u ističu da proizvođači automobila moraju “očistiti” svoje automobile ako ih žele i dalje prodavati na europskom tržištu, a to se ne odnosi samo na Astru i Qashqai nego na gotovo sve dizelaše koje imamo priliku kupiti u našim salonima