Teške odluke pred Todorićem/Slavko Mindžor/PIXSELL

Intenzivni i višestrani razgovori o Agrokoru, stabilizaciji operativnog poslovanja i planu financijskog i poslovnog restrukturiranja Agrokora teku nesmanjenim tempom.

Nakon kratkoročne injekcije za najneposrednije financijske obveze, iz redova sudionika uvjereni su kako bi već ovog vikenda Ivica Todorić mogao prelomiti odluku koja će omogućiti da se krene u proces restrukturiranja podržan od većine vjerovnika. Po svoj prilici, to bi trebalo značiti da je čelnik Agrokora spreman de facto povući se iz kompanije, što ne znači samo povlačenje iz upravljanja, već u velikoj mjeri i iz vlasništva. Uz usuglašavanje oko te polazne točke, kao i sastava uprave koja bi koordinirala proces restrukturiranja, kompanija bi mogla računati i na relativno brzu dodatnu financijsku okrjepu za konačnu stabilizaciju odnosa s dobavljačima.

6 mjeseci trebat će konzultantima za 'clean start' Agrokora.

Budući da od većih domaćih banaka možda tek jedna ili dvije trenutno imaju još prostora u smislu limita izloženosti Agrokoru, novo bi kratkoročno financiranje vjerojatno osigurali strani investitori/kreditori. Okviran akcijski plan za proces restrukturiranja već postoji, a on, među ostalim, za početak predviđa neku vrstu 'clean starta'. To uključuje detaljne analize zaduženosti sustava i izračune koja je to održiva razina financijskog duga za Agrokor (je li to npr. pola od trenutnih približno četiri milijarde eura ili ipak nešto više), a računa se da će taj posao odnijeti oko šest mjeseci. Okončanjem tog posla dobili bi se jasniji inputi i u pogledu redefiniranja vlasničkih odnosa.

Posao 'clean starta' podrazumijevao bi i revidiranje financijskih izvješća u proteklom trogodišnjem razdoblju. Koja će sve rješenja nametnuti plan financijskog restrukturiranja, još je prerano govoriti. Tek će se vidjeti hoće li, odnosno u kojoj bi mjeri on mogao podrazumijevati pretvaranja potraživanja u kapital ili diskonte na potraživanja vjerovnika, a u sferi nagađanja je i kakve će u konačnici biti pozicije dobavljača. Svi se nadaju oni ne bi trebali platiti prevelik ceh restrukturiranja. Ako je suditi prema burzovnim reakcijama, čini se da oko toga ipak postoji dosta nesigurnosti među burzovnim ulagačima. Naime, cijene dionica većine kompanija koje su kao dobavljači znatno izloženi Agrokoru i jučer su mahom pale, dok su cijene većine Agrokorovih sastavnica nakon oštrog pada u srijedu, četvrtak zaključile u plusu.