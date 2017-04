Veliki vjerovnici pristali da mali dobavljači imaju prednost pri isplati

Foto: Sanjin Strukić / Pixsell

Od svih vjerovnika Agrokora prvi bi se, i to po mogućnosti u narednih mjesec dana, trebali namiriti mali dobavljači, potom srednji pa tek onda veliki, prijedlog je koji smo nakon aktiviranja Lex Agrokor čuli od Matije Brlošića, predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore koja zastupa interese malih dobavljača, odnosno obiteljskih poljoprivrednih proizvođača.

"Mali dobavljači trebali bi biti u prvom redu, a i veliki vjerovnici pristali su da mali dobiju prioritet u isplati. Država se mora uključiti. Ideja je da većim vjerovnicima dio potraživanja država kompenzira budućim uplatama doprinosa i poreza. Svjesni smo da novca nema, ali ima mogućnosti za kompenzaciju. Vjerujem da bi se to moglo brzo riješiti, vidjeli smo kako je Vlada brzo donijela zakon o Agrokoru", kaže Brlešić.

Po njegovoj procjeni, među vjerovnicima Agrokora je oko 1000 izravnih dobavljača, odnosno OPG-ova, te još nekoliko desetaka tisuća onih koji su vezani preko dobavljača.

"Svi bi oni trebali imati ista prava. Ideja je da otkupljivači, odnosno organizatori proizvodnje, naprave popis svih svojih dobavljača kako bi se moglo namiriti i njihova potraživanja. Treba organizirati novu proizvodnju, a kako će se to učiniti ako stara nije plaćena?", pita naš sugovornik.

Iako je bilo prijedloga da se prvo namire vjerovnici koji potražuju do 100.000 kuna, a potom oni s potraživanjem do 300.000 kuna, dok bi vjerovnici koji potražuju veće svote morali sami napisati plan s prijedlogom rješavanja tog duga, Brlošić kaže da zasad ne bi trebalo stvarati nove kategorije malih dobavljača, jer bi to moglo izazvati prijepore između njih.