U upravi Agrokora odvijao se obiteljski triler: Todorićevi sinovi pokušavali su uvjeriti oca da su bankrotirali

Kad je ruski veleposlanik Anvar Azimov 10. veljače na konferenciji za novinare rekao: “Nećemo više davati kredite Agrokoru”, poslovna drama hrvatskog giganta preselila se i u javni prostor. Dramu se najprije pokušali utišati, uz opravdanje da je to samo još jedan verbalni ispad ruskog veleposlanika. No samo nekoliko dana poslije počeli su tajni sastanci u Vladi. A od tada do danas vijesti o Agrokoru ne skidaju se s naslovnica novina i TV ekrana. Počeo se odmotavati karcinom hrvatskih kompanija pod pokroviteljstvom Agrokora i ubrzo je postalo jasno: Agrokor je pred bankrotom, a o njegovoj sudbini ovise tisuće radnih mjesta i stotine tvrtki. I treba ga spasiti, piše Večernji list.

Odjednom je zavladala nevjerojatna nervoza. Političari koji su bili izloženi spašavanju posrnulog giganta i pisanju zakona bili su vidljivo neispavani i iscrpljeni. U upravi Agrokora odvijao se pravi obiteljski triler. Todorićevi sinovi pokušavali su uvjeriti oca da su bankrotirali. No nekome tko je godinama stvarao i razvijao takav gigant bilo je teško prihvatiti poraz. Oni koji su svojedobno prolazili kroz sličnu situaciju savjetovali su ga da prepusti upravljanje drugima, da se spakira i vrati kad se nešto popravi.

Dramu su proživljavali i članovi Vlade. Bolji poznavatelji ekonomije u Plenkovićevu timu znali su da to povlači za sobom gubitak radnih mjesta, pad BDP-a... Kada su to priopćili i premijeru, shvatio je problem. Navodno se i zaprepastio, a kako i ne bi. Od tada pa do danas traje do sada neviđena utrka na ovim prostorima za spas kompanije, čija bi propast u ponor povukla desetke tisuća radnih mjesta u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH i Srbiji.

