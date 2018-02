Tvornica koja traži radnike: Redovita plaća, regres, božićnica, dar za dijete, stimulacije...

Foto: Duško Marušić / Pixsell

U današnje doba, gdje se tvornice redom zatvaraju, vijest da tvornica traži radnike je melem za uši. Međutim, ljudi se ne javljaju na oglas. Rad na traci ih ne privlači. Redovita plaća, regres, božićnica, uskrsnica, dar za dijete, prijava, smještaj, topli obrok, prijevoz.

Jednom mjesečno autobusna karta za odlazak kući i natrag. Jesmo li spomenuli da je tvornica u najelitnijem hrvatskom ljetovalištu, smještena – tik uz plažu? Kupanje poslije posla. I da je poslodavac velika firma, da će radniku plaća, a govori se o otprilike 4000 kuna, sigurno stići. Spominju i stimulacije na taj iznos za one koji se trude.

Kako piše Večernji list, radi se o rovinjskoj tvornici za preradu ribe Mirna. Iako je iz Istre je nakon objave oglasa u tvornicu došla raditi – jedna osoba, radnici su došli iz drugih krajeva zemlje.

Novi radnici koji su došli, a ima ih 17, iz Koprivnice i sjeverne Hrvatske, omogućili da otvore i liniju tuna–skuša. Traže ukupno 120 ljudi, a tada bi obje nove trake mogle raditi u dvije smjene. Potrebe tržišta su velike, a više od 80 posto izvoze.

Uvjereni su da će do kraja veljače naći radnike koje trebaju. Do danas se na javni poziv za zapošljavanje u Mirni javilo više od 200 zainteresiranih, iz cijele Hrvatske, što potvrđuje da su ljudi u Hrvatskoj spremni prihvatiti dobru priliku za zaposlenje i izvan mjesta u kojem žive. Za razliku od sezonskih poslova, plaća se svih 12 mjeseci. Sezona u Mirni traje cijelu godinu. Dio proizvodnje je robotiziran, konkretno pakiranje konzervi u kartonske kutije. To radi stroj. Ali ovo ostalo, to stroj nikad neće moći. Toga nigdje na svijetu bez ljudske ruke nema.

Cijeli članak pročitajte >>ovdje.