Prostoria će uz 5. mil. kn ući u puno drvo i zaposliti 64 radnika

Imaju 133 radnika, a do 2019. će ih zaposliti još 64/Robert Anić/PIXSELL

Prostoria iz Sv. Križa Začretja, koja se bavi proizvodnjom dizajnerskog namještaja, jedna je od 32 tvrtke koje su dobile bespovratne potpore iz Operativnog programa EU Konkurentnost i kohezija, za što im je jučer u Zagrebu odluke dodijelio ministar poduzetništva i obrta Darko Horvat.

Novi asortiman

Kako je objasnila Mirjana Vidaković, prokuristica Prostorije, riječ je o potpori za 17,8 milijuna kuna tešku investiciju u novi pogon i opremu za proizvodnju namještaja od punog drva. "Naš asortiman uglavnom se sastoji od dizajnerskih garnitura za sjedenje i stolaca s ojastučenjem. Novi segment poslovanja nam je namještaj od punog drva, uglavnom hrvatskog hrasta i oraha. Zbog toga idemo u novu investiciju", kazala je Vidaković. Objasnila je da se od njihove ukupne investicije na bespovratnu potporu iz EU fondova odnosi 4,92 milijuna kuna. Kao i svi ostali dobitnici potpora, i u Prostoriji su se morali obvezati na dodatno zapošljavanje i rast izvoza.

Horvat Rast BDP-a uvelike je rezultat ulaganja malog i srednjeg poduzetništva.

Vidaković je najavila da će do 2019. godine, uz 133 postojeća radnika, zaposliti još 64 osobe. "Prema projektu koji smo priložili za EU poticaje, do 2019. trebali bismo povećati prihod za 64 posto, a izvoz za 109 posto, uz dodatno zapošljavanje. No, uvjerena sam da će naš razvoj biti takav da će se to sve ostvariti puno prije", zaključuje Mirjana Vidaković. Trenutačno tvrtka ostvaruje nešto manje od 50 milijuna kuna prihoda, a njihov dizajnerski namještaj prodaje se u 30-ak europskih te još 20-ak ostalih zemalja svijeta. Vlastite salone imaju u Zagrebu, Splitu te Beogradu.

Više novca od EU

Ministarsvo poduzetništva i obrta je jučer malim i srednjim poduzetnicima (MSP) dodijelilo 158 milijuna kuna bespovratnih potpora, koje bi trebele potaknuti ukupna ulaganja od 640 milijuna kuna te rezultirati zapošljavanjem 500-injak novih radnika. Sredstva su došla iz natječaja Izgradnja proizvodnih kapaciateta MSP i ulaganje u opremu, Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP te Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela. Ministar poduzetništva Darko Horvat opet je istaknuo važnost investicija, posebice korištenje novca iz fondova EU.

"Praksa je pokazala da su sve zemlje EU koje su u proteklih osam godina bile u krizi iz te krize uglavnom izašle zahvaljujući uspješnom korištenju europskog novca", istaknuo je.Nakon posnih 2014. i 2015. ove ćemo godine, uvjeren je ministar, napokon ostvariti punu iskorištenost alociranih sredstava iz EU fondova. Ovogodišnji rast BDP-a, koji će biti između 2,8 i tri posto, uvelike je rezultat rada i investicija malog i srednjeg poduzetništva jer su investicije u velikim tvrkama bile rijetke, dok onih infrastrukturnih u državnom sektoru gotovo i nije bilo. "Prosperitet svakog gospodarstva temelji se na žilavosti malog i srednjeg poduzetništva, koje uz pratnju državnih institucija te bankarskog sektora, prije svega HBOR-a i HPB-a, ima veliku perspektivu", kazao je Horvat.