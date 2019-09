Majstorović ne prihvaća plan  za Uljanik bez gradnje broda 514

Foto: PD

U 3. maju je konačno pao kamen sa srca jer je i država nakon većine vjerovnika prihvatila odgodu naplate glavnine svojih potraživanja za na dvije godine, a zaključen je i ugovor za dovršetak prvog od tri broda, za koje direktor Edi Kučan pregovara s potencijalnim kupcima. Osim s kanadskom Algomom za brod za rasute terete, očekuju do kraja mjeseca i zaključenje ugovora za tanker Santiago, dok je ugovaranje trećeg broda za prijevoz automobila (spornu gradnju 514) još uvijek je pod znakom upitnika, premda je Kučan javno iznio procjenu da za taj brod dovršetak i isporuku očekuje do kraja 2020. Na dovršetku tog broda temelji se i Uljanikov stečajni plan, o kojemu će se danas izjašnjavati vjerovnici na trgovačkom sudu u Pazinu. Stečajni upravitelj Damir Majstorović već je upoznao javnost s okvirom tog plana, koji predviđa osnivanje nove tvrtke, Uljanik Nove, u koju bi Uljanik d.d. i Uljanik Brodogradilište u stečaju, unijeli imovinu, odnosno brodove, strojeve i opremu, te nastavili s proizvodnjom brodova koje je pulski škver ugovorio. To podrazumijeva da država kao glavni razlučni vjerovnik, pretvori svoja prava u vlasnički udjel. Plan se posebno oslanja za dovršetak dvije gradnje, broda 526 za prijevoz stoke, te spomenute 514-ice.

Prodajom ta dva broda stečajni upravitelj procjenjuje da bi se razlučnim vjerovnicima vratilo 15 milijuna eura za 514-icu i 7 milijuna eura za 526-icu. Prijedlog predviđa i nekoliko modela osiguranja obrtnog kapitala kroz dokapitalizaciju.

36,6milijuna dolara vrijedan je brod za rasute terete koji će dovršiti 3. maj

Tri su opcije pred vjerovnicima, prije svega državom, na današnjem ročištu. Prvo, prihvaćanje okvirnog prijedloga stečajnog plana. U tom slučaju stečajni upravitelj pozabavit će se razradom plana do 31. listopada. Drugo rješenje je da država odbaci izradu tog plana, te da se posegne za dražbom imovine, nakon čega slijedi likvidacija Uljanika. Treća je opcija, a uoči sjednice slovi i kao najizglednija, da predstavnik države naloži stečajnom upravitelju da izradi novi prijedlog stečajnog plana, ali bez 514-ice. Takvo rješenje stečajni upravitelj Majstorović unaprijed otvoreno kaže nema namjeru prihvatiti. “Skupština vjerovnika može izglasati takvu odluku, no smatram da takav plan nema ekonomske osnove”, objašnjava Majstorović. U slučaju da se ustrajava na trećoj opciji, morat će se birati novog stečajnog upravitelja. Ako je suditi po dosadašnjem držanju predstavnika države u rješavanju klupka u brodogradilištima, ne bi bilo iznenađenje da se posegne za ponovnim odgađanjem konačnog izjašnjavanja, no stečajni upravitelj Uljanika ističe kako i u tom slučaju valja imati na umu da brodovi stajanjem u moru gube na vrijednosti.

Edi Kučan istaknuo je nakon svega da ne očekuje da im Uljanik zagorča daljnje poslovanje. Za razliku od Uljanikovaca koji tvrde da 3. maj može imati punu zaposlenost iduće dvije godine koliko traje plan pripreme za ulazak strateškog partnera, uključeni u izradu plana za 3. maj uvjeravaju da on u potpunosti ovisi o 514-ici i da se bez njega neće uspjeti postići predviđenu umanjenu štetu za državni proračun.

Brojne detalje aranžmana za opstanak 3. maja zasad se drži podalje od javnosti, primjerice koliki broj vjerovnika na kraju nije pristao sudjelovati u odgodi naplate 85 posto potraživanja, te kakav će biti njihov daljnji status. Po svemu sudeći, njima će se morati podmiriti ukupan dug, kako tvrtka više ne bi imala blokiran račun. Neslužbeno se čuje kako su potraživanja tih vjerovnika oko 10 milijuna kuna. Kučan kaže i kako još uvijek ne zna kakav je pravni status 3. maja, no uvjeren je da će on uskoro biti jasan i da se država neće još dugo trebati brinuti za njega. Već se, kaže, vode razgovori s potencijalnim strateškim partnerima i do kraja godine moglo bi biti novih vijesti i o tome.