Helios Faros 'meta' za ulagače

Novi vlasnik prije početka sezone

Hotelska tvrtka Helios Faros iz Starog Grada, koja je u veljači ove godine završila u stečaju s oko 170 milijuna kuna dugova, kako se čini, prava je 'meta' za potencijalne ulagače, s time da će pravo stanje po tom pitanju uskoro pokazati konkretne ponude.

Naime, od početka stečaja te tvrtke (otvoren je u veljači) neformalno se iskazuje velik interes, potvrđuju splitski stečajni izvori, a kako doznajemo dio investitora već se počeo javljati i na službenoj razini, jer im je za to pružena za stečajnu praksu neočekivano brzo - prilika. Raspisan je javni poziv za iskazivanje interesa za ulaganje u tvrtku i njezino restrukturiranje, a bitno je reći da je posrijedi ustvari 'koncentrat' koji objedinjuje dvije faze uobičajene faze (neobvezujuću i obvezujuću). Natječaj je na razini prikupljanja obvezujućih ponuda, što je za stečajeve također zanimljiv presedan.

Dokaz ozbiljnosti

To znači da na javni poziv objavljen na desetak relevantnih adresa, od oglasne ploče suda i HGK-a do internetske stranice Starog Grada i tamošnje Turističke zajednice, koji traje do 28. studenog, uz otkup dokumentacije što iznosi 5000 kuna, potencijalni ponuditelji moraju dostaviti i bankarsku garanciju od milijun kuna. Riječ je o dokazu ozbiljnosti ponude kako bi se, u slučaju izbora one najpovoljnije, po njoj mogao izraditi stečajni plan. U slučaju odustanka u ovoj fazi za posljedicu bi trpjeli gubitak milijun kuna, jer bi se garancija aktivirala, dok bi se u slučaju prihvata ponude u suradnji s izabranim ponuditeljem i sastavljao stečajni plan.

S ozbirom na činjenicu da je on čvrsta ovršna isprava i služi za namirenje vjerovnika, za njegovo izvršenje će trebati i nova bankarska garancija na iznos preuzetih obveza i ulaganja. Ukratko, kod Helios Farosa se ne očekuje novi natječaj, a do kraja godine imat ćemo jasnu sliku o tome slijedi li sastavljanje stečajnog plana. U toj varijanti moguć je i ulazak novog vlasnika prije sljedeće turističke sezone, no dočekali bi ga ugovori koji se već pripremaju kroz predbilježbe s turističkim agencijama. U tom su kompleksu ove godine, uz tradicionalne goste Slovence, Čehe i Nijemce, bili i gosti iz Velike Britanije i Finske, a prihodi iznose oko 20 mil. kn.

Dokumentaciju je već otkupio potencijalni ulagač s domaćeg tržišta koji se doznajemo bavi i turizmom. Također se skoro očekuje i realizacija za još dvije najave otkupa, isto su posrijedi ozbiljne domaće tvrtke, ali i više potencijalnih stranih ulagača. Zbog velikog neformalnog interesa te uvida u poslovanje hotelskog naselja koji su imale brojne tvrtke, što kroz predstečaj, što kroz stečaj, ne isključuje se nadmetanje i do desetak kandidata. U ponudi, pak, ključne su dvije stavke, odnosno što se nudi za namirenje vjerovnika, a što u pogledu ulaganja u tvrtku. U tijeku je i prikupljanje ponuda za novu procjenu vrijednosti tvrtke, koja će dati realnu sliku, s obzirom da je zadnja procjena rađena prije tri godine na iznos od 330 mil. kn.

Vjerovnički plan

Sve skupine vjerovnika moraju izglasati plan, tj. ne može ga donijeti sama država, iako je najveći vjerovnik. Država se, naime, pojavljuje u dvije uloge, i kao razlučni vjerovnik sa hipotekama na nekretninama i kao državna blagajna koja će se puniti iz budućeg poslovanja. Stoga se između stečajnog plana ili licitacije, dvije opcije koje se nude, Ministrstvo financija priklonilo prvoj, što znači da imovina tvrtke neće ići u prodaju prema ovršnim pravilima i novom stečajnom zakonu. Kroz stečajni plan može se postići i navodno bolje namirenje vjerovnika te bolje upravljanje budućnošću kompleksa, a tim rukovođena država je dala suglasnost da se kroz javni poziv formalno ispita interes na tržištu, tvrde.

Operativno poslovanje u ovoj sezoni je bilo pozitivno, a 140 zaposlenika učinili su sve da se 1500 gostiju u objektima s tri zvjezdice osjeća zadovoljno. Potrebna su velika ulaganja u obnovu objekata, a Stari Grad je uvažena destinacija, u kojoj investitor neće imati problema sa imidžem. Vlasništvo tvrtke je gruntovno čisto što se tiče djelatnosti, sporni su još rubni dijelovi. Parnicu u iznosu od 48 mil. kn protiv države tvrtka je izgubila navodnom neaktivnošću, no bivši su vlasnici pokrenuli reviziju. Stari Grad ima regresnu tužbu protiv tvrtke.