Genijator pregovara s Nijemcima, Argentincima i Austrijancima

Inovatori Petar Jončić i Dinko Jakušić/Igor Kralj/PIXSELL

Tvrtka Genijator i njezin tim od 2013. godine uspješno čiste automobile zahvaljujući inovaciji koju su osmislili.

Još od 2006. rade na istraživanju energije u vodi te utjecaja na motore s unutarnjim izgaranjem te su, istražujući područje elektrolize vode i rastavljanja vode na proste faktore, inovatori Petar Jončić i Dinko Jakušić proizveli jedinstveni generator - Genijator. Dosad su dobili osam medalja na sajmovima inovacija, a dobitnik su i oznake Green Mark te godišnje nagrade za životno djelo Nikola Tesla. Od prošle godine proizvod ima CE oznaku, svojevrsnu putovnicu proizvoda te kreću proboj na inozemno tržište.

Najam na 15 lokacija

"Genijator iz vode proizvodi plin kojime čistimo unutrašnjost bilo kojeg tipa vozila koje je pogonjeno na fosilna goriva. Taj plin je jako eksplozivan pa podiže temperaturu izgaranja u motoru koja pali zaostalu čađu i garež u motoru te pridonosi boljem radu motora, čišćem ispuhu te uštedi goriva. Od jedne litre vode moguće je tretirati 300 automobila, a dosad smo očistili više od 10.000 vozila u Hrvatskoj i za to nam je trebalo malo više od 30 litara vode. Uređaje imamo u najmu na 15 lokacija, no krug suradnje je puno širi jer radimo i na poziv", objašnjava Petar Jončić iz Genijatora. Jončić otkriva kako do kraja godine planiraju tržištu predstaviti novu, poboljšanu seriju uređaja. Kako kaže, dosad su proizveli 40 uređaja iz "stare" linije, certificirali ih i atestirali te uspješno plasirali u Norvešku, Švedsku i Švicarsku, a u pregovorima su s Argentinom, Njemačkom i Austrijom.

Još pet gradova

Unutar Hrvatske prisutni su u Zagrebu, Vrbovcu, Sisku, Slavonskome Brodu, Gospiću, Rijeci, Puli, Selcu, Komiži i Splitu, a do kraja godine planiraju pokriti i Poreč, Šibenik, Osijek, Varaždin i Veliku Goricu.Tretman automobila, odnosno dekarbonizacija traje sat vremena, a preporuka je da ga se radi jednom godišnje ili svakih 15.000 kilometara. "Naš najveći uspjeh jej što smo proizveli nešto, zaštitili, upakirali, certificirali te pustili na tržište dok je ta ista tehnologija osporavana cijeli niz godina po svijetu, pa je satisfakcija samim time još veća", zaključuje Jončić.