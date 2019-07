Atlantic Grupa u poslovanje uvodi veliku tehnološku novost

Foto: Željko Lukunić / Pixsell

Kako se navodi u priopćenju, hrvatska tvrtka za robotiku i umjetnu inteligenciju Gideon Brothers pokrenula je svoj drugi pilot projekt u sklopu kojeg će Atlantic Grupa u svom logističko-distributivnom centru u Velikoj Gorici implementirati robote Gideon Brothersa, potpuno autonomne strojeve.

Taj projekt je značajan, ističu, jer uključuje integraciju robotskog sustava s Atlanticovim sustavom upravljanja skladištem i tako donosi novu razinu automatizacije u distribucijski centar Atlantic Grupe, koji je već usmjeren na visoku učinkovitost.

Za potrebe ove integracije, Gideon Brothers će surađivati ​​sa Symphony RetailAI, pružateljem WMS softvera Atlantic Grupi.

Skladišne operacije u novom objektu Atlantic Grupe temelje se na suvremenom sustavu upravljanja skladištem te su potpuno digitalizirane, bez uporabe papira. To omogućava, kako se navodi, optimiziranu organizaciju skladištenja i potpuno digitalizirano upravljanje ulazom, komisioniranjem i otpremom robe, kao i upravljanje vozilima.

Gideonovi roboti za prijenos teškog tereta na paletama, nosivosti 800 kg, unijet će dodatna poboljšanja u već optimizirane operacije, navodi se u priopćenju.

Također se ističe kako će se tijekom pilot projekta testirati slučaj upotrebe poznat kao "swarm me", gdje roboti idu od jedne do druge lokacije – odnosno od osobe do osobe zadužene za određeni dio skladišta, koristeći najučinkovitiju rutu. U Atlantic Grupi očekuju da će implementacija, između ostaloga, ublažiti i problem nedostatka radne snage.

Stariji izvršni direktor za Transformaciju i informacijske tehnologije Atlantic Grupe Mladen Pejković je istaknuo kako niz prednosti koje će donijeti primjena ove napredne tehnologije.

Prva je, kako je kazao, "povećanje učinkovitosti, a druga je ublažavanje problema nedostatka radnika, koji se osjeti ne samo u turizmu i proizvodnji, nego i u distribuciji".

"Mi ovdje zapravo razbijamo famu o robotima koji uzimaju poslove. Prava priča je, zapravo, suradnja ljudi i robota, gdje repetitivne zadatke preuzimaju roboti i tako omogućuju ljudima da se usredotoče na kreativniji rad i nadzor, povećavajući zadovoljstvo radnika, te, naravno, ukupnu učinkovitost poslovanja", istaknuo je.

Napomenuo je kako ranije generacije robota, poput onih koje je Atlantic Grupa već implementirala na različitim lokacijama, ne omogućuju ovakvu suradnju i često zahtijevaju zaštitne ograde oko robota kako bi se osigurala sigurnost radnika.

"Vrlo smo ambiciozni i imamo velike planove s daljnjim razvojem ovog projekta. Vjerujemo u ovu tehnologiju i uvjereni smo da će Gideon Brothers postići globalni uspjeh", poručio je Pejković.