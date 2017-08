Saudijski princ New Yorku bi dao najveći IPO u povijesti

Princ Mohammad bin Salman nadzire ekonomsku i energetsku politiku Saudijske Arabije/REUTERS

Saudijske vlasti najradije bi dionice naftne kompanije izlistale na burzi u New Yorku (NYSE), unatoč pravnim rizicima zbog američkog zakona koji omogućuje da obitelji žrtava napada 11. rujna 2001. traže odštetu od Riyada.

Prema upućenim izvorima Reutersa, princ Mohammad bin Salman koji nadzire ekonomsku i energetsku politiku Saudijske Arabije sklon je izboru NYSE-a u vjerojatno najvećoj inicijalnoj javnoj ponudi (IPO) dionica neke tvrtke u povijesti.

Oprezniji Zapadnjaci

Podsjetimo, saudijske procjene govore da bi Aramco u tom IPO-u mogao biti vrednovan na dva bilijuna dolara. Zapadni analitičari nešto su oprezniji i smatraju da će saudijski naftni div vrijediti između jednog i 1,5 bilijuna dolara. Najavljena prodaja pet posto udjela u Aramcu središnji je dio plana diverzifikacije saudijskog gospodarstva pod imenom Vision 2030. U prilog izboru New Yorka idu politički razlozi, smatra princ Mohammad, a prenose izvori, imajući u vidu dugogodišnje savezničke odnose SAD-a i Saudijske Arabije. No, na odluku će utjecati i ekonomski i financijski faktori, dodaju izvori.

U izlistavanju dionica Aramco namjerava prikupiti nekoliko desetaka milijardi dolara koje će se uložiti u razvoj drugih grana gospodarstva. Osim na lokalnoj burzi Tadawul, u igri za izlistavanje na stranoj burzi uz New York još je London i Hong Kong. Iz Aramca su poručili kako još nije donijeta odluka o tržištu na koje će dionice biti izlistane. "Sve su opcije i dalje na razmatranju. Nema vremenskog okvira u kojem treba donijeti odluku", tvrde iz Aramca. Burze u New Yorku i Londonu odbile su komentirati špekulacije. U prilog New Yorku ide i mogućnost da Aramco tako dođe do veće likvidnosti, ali bi izlazak na tu burzu izložilo kompaniju dubljem investitorskom propitivanju njezina potencijala, odnosno dokazanih rezervi nafte. Tu je i pitanje budućih cijena nafte.

Odvjetnici upozoravaju

Aramcovi odvjetnici upozoravaju i na rizik američkog zakona o pravdi protiv sponzora terorističkog čina (JASTA) donijetog lanjskog rujna. On propisuje da saudijska vlada treba obeštetiti obitelji žrtava napada 11. rujna 2001. dok Riyad opovrgava da su teroristi imali podršku saudijske vlade.

Od četiri saudijska dužnosnika, rizik JASTA-e najviše brine ministra financija Mohammada al-Jadaana - pravnika po struci - otkrivaju Reutersovi izvori. Koju god burzu Aramco na kraju izabere, donijet će joj velik novac kroz proviziju za uvrštenje, ali i povećani volumen trgovanja. Tu je i potencijal privlačenja drugih arapskih kompanija koje bi slijedile Aramcov potez. U Londonu su čak zbog Aramca spremni napraviti posebnu burzovnu kotaciju.