Elitna skupina kompanija s burze lovit će investitore

BDP raste, ali domaća burza još uvijek osjeća posljedice kolapsa Agrokora, a iako je u susjednoj Sloveniji slika značajno bolja, uz šalu analitičara da jedino što pada je nezaposlenost, obje burze uz perspektive dijele slične probleme.

Prvenstveno je to manjak likvidnosti zbog čega velikim investitorima ne dolaze u fokus, moglo se čuti na prezentaciji hrvatskog i slovenskog tržišta kapitala u sklopu 5. Investicijskih dana Zagrebačke i Ljubljanske burze.

Obnoviti povjerenje

Ne bi li potvrdila devizu da je najbolje ulaganje u dugoročno transparentne kompanije, ujedno i potaknula obnovu povjerenja, Zagrebačka burza pokreće novu, elitnu kotaciju. "Odlučili smo za 30 izdavatelja koji su na Službenom tržištu propisati još strože uvjete i omogućiti im da odu u višu kotaciju. Imat ćemo pravila tko može biti revizor, koliko često moraju prezentirati javnosti, da moraju objaviti politiku dividende...

5 posto iznosi dividendni prinos u Sloveniji

Opcija će biti dobrovoljna i nećemo to naplaćivati. Ne budu li se držali pravila, ZSE će ih moći vratiti u nižu kotaciju", kaže predsjednica Uprave Ivana Gažić najavljujući i prateći indeks. Nada se da će regulator poduprijeti ideju do jeseni, ali i da će zaživjeti među izdavateljima koji, smatra, imaju razloga biti transparentni prema onima koji im daju kapital. O imenima još ne želi nagađati, no među perjanicama bi se mogli naći HT, Atlantic, Valamar i drugi... Njihova bi motivacija itekako mogla ležati u činjenici da se (besplatno) mogu odmaknuti iz - premda najviše - kotacije u kojoj je i danas jedan Ledo koji je svojedobno krivotvorio izvješća.

Perspektive postoje

O perspektivama dva tržišta govorili su Sašo Stanovnik i Đivo Pulitika, iz Alta Investa, odnosno InterCapitala. "Slovensko tržište s rastom BDP-a od pet posto atraktivno je za ulaganje, no ulagači ga previđaju jer traže tehnološke dionice, a iz vida gube da su to tvrtke s čistim bilancama i većinom defanzivne dionice", kazao je Stanovnik. Kao prednosti navodi visok dividendni prinos (pet posto prošle godine), niske valuacije i moguća preuzimanja.

Domaće tržište raste umjerenije, ispod tri posto, dividendni prinos je 2,6 posto, a Agrokor se nije prelio na ostatak ekonomije. Posljedice je pretrpio CROBEX, ali ne i CROBEXturist koji reflektira propulzivni turistički sektor. U fokusu je HT, prehrambeni sektor, a za riziku sklonije ulagače brodari i transport. "Mirovinci i drugi fondovi imaju prostora za veću izloženost dionicama, no to je teško na nelikvidnom tržištu", kaže Pulitika.