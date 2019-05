'Ovo je najbrži način da napredujete na poslu'

FOTO: GettyImages

Facebookova ‘VP of product design’ Julie Zhuo zna više od par stvari o tome kako se istaknuti na poslu, prenosi CNBC.

Nakon što je diplomirala na Sveučilištu Stanford, Zhuo je postala pripravnica u Facebooku i ubrzo se probila, postajući menadžerica s 25 godina. Njezina iskustva navela su je da napiše svoju novu knjigu, “The Making of Manager: What to Do When Everyone Looks to You”. U njoj dijeli stručne savjete koje bi željela da ih je dobila ranije u svojoj karijeri.

Kao vrhunska izvršna direktorica u Silicijskoj dolini, koja sada ima više od 10 godina iskustva u tehnološkom sektoru, Zhuo savjetuje svima koji žele biti primijećeni i promovirani na poslu - da budu vrlo transparentni u vezi svojih ciljeva s menadžerom svojeg odjela.

"Moj savjet kako da nagovorite vašeg menadžera da vas primijeti jest da budete doista eksplicitni o tome što su vaši ciljevi. Što vas zanima? Gdje se vidite za tri godine? Koje vještine želite naučiti i razvijati?", kaže ona CNBC-u.

Kada odgovorite na ta pitanja, Zhuo kaže da biste trebali pitati svog šefa za pomoć u pronalaženju pravih prilika na poslu koje će vas približiti onome gdje želite biti.

"Recite svom menadžeru: Hej, htio bih biti promaknut. Što mislite da mi treba za to? Što mislite, koji su mi nedostaci koje trebam nadopuniti? Koje vještine trebam razvijati kako bih bio bolji i zaradio veću plaću ili kako bi imao bolje rezultate i bolji nastup?”, predlaže.

Zhuo kaže da je najbolji način razmišljanja o tome kako napredovati - gledati dugoročno na ciljeve karijere, a zatim odrediti male korake koje ćete morati poduzeti na putu prema njima.

"Razmislite o tome gdje biste željeli biti za tri godine ili pet godina. Ako negdje želite stići za tri godine, kakva vam onda treba izgledati iduća godina, ili idućih šest mjeseci?", kaže ona.

“Mislim da o tome morate razgovarati s vašim menadžerom. To je nešto o čemu razgovarate zajedno, jer možda želite nešto učiniti, ali vaš menadžer misli da će biti bolje za vas da prvo radite na drugim vještinama", naglašava ona.

Pronalaženje vremena za razgovor o vašim dugoročnim ciljevima na poslu može biti teško, ali Zhuo kaže da je razvijanje ovog odnosa sa svojim šefom ključno za vaš uspjeh u tvrtki. Kaže da često provjerava izvješća o članovima svog timu kako bi mogla "duboko razumjeti [njihove] vrijednosti, njihove strahove i njihove nade".

"To mi daje osjećaj kako ih najbolje mogu poduprijeti. Kako mogu najbolje pronaći mogućnosti koje su u skladu s njihovim ciljevima, i kako mogu imati čvrstu vezu i izgraditi povjerenje s njima", zaključuje.