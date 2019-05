Muškarci vole satove, dječaci vole gadgete

Foto: TAG Heuer



TAG Heuer Formula1 Gulf

Klinci u današnje vrijeme klasične satove percipiraju kao asesoare koji su u prošlosti pokazivali vrijeme prije nego što su ih zamjenili iPhone telefoni i pametni satovi…

Ali za mnoge, ručni sat je i dalje mnogo više od običnog pokazatelja vremena. Ovo se odnosi na muškarce jer, pravi muškarci nose satove, a dječaci se i dalje igraju gadgetima.

Ručni sat je prilika za osobno izražavanje, uvid u mehanički svijet prije baterija i dio kulturne povijesti koji kao vintage vino postaje bolji s godinama. Uostalom, ako do sada već niste naučili, važno je shvatiti da su trendovi neprijatelj individualnosti br. 1. Individualnost se nikada ne tiče brenda koji nosite, već kako taj brend znate stilizirati.

Satovi su važni, zapamtite to!

Ako i dalje ne nosite sat, isprintajte kao podsjetnik savjete kako od dječaka – postati pravi muškarac.

Satovi su rijedak komad nakita koje muškarci mogu nositi

Muškarcima ne trebaju torbice, narukvice ili lanci - satovi su sve što im je potrebno, jer su oni mjerilo stila, imidža i moći.

Nisu svi skupocjeni satovi luksuzni



TAG Heuer Autavia UAE Special Edition

Potrebno je mnogo više od plemenitih metala i imena robne marke da bi jedan sat bio luksuzan. Zato, napravite domaću zadaću i dobro se raspitajte prije nego nabavite sat koji sjaji kao grumen zlata ili neonska reklama nekog kasina u Las Vegasu.

Oldtajmeri su na cijeni



TAG Heuer Original 1969 Monaco

Recimo da se na nekom važnom događaju na crvenom tepihu pojavite u novom Jaguar F-Type modelu. Naravno da ćete biti primjećeni. Ali ako se pojavite u E62 modelu, bit ćete zapamćeni. Isto vrijedi i za satove. Za važne događaje birajte samo kolekcionarske primjerke.

Nije sve u narukvici ili remenu



TAG Heuer Autavia 2019

Nevjerovatno je kako neki ljudi kupuju sat na osnovu boje ili materijala remena sata. Promjena remena ili narukvice sata je poput promjene felgi na vašem automobilu, ali daleko lakša i jeftinija. Kupite sat radi sata - ne zbog narukvice. Naravno, danas uz kupljeni TAG Heuer sat dobivate na raspolaganju i bezbroj varijeteta narukvica i remena - od kože, NATO materijala, keramike, titana ili čelika.

Veće nije uvijek bolje

Promjer 42mm je novi 44, 38.5 je novi 40mm... Istina je da mnogi na Wall Streetu još uvijek nisu shvatili da nije sve u veličini.

Nije sve u preciznosti

Mehanički mehanizmi nikada neće biti tako precizni kao elektronski, ali nije u tome poanta. Unutrašnji rad finog mehaničkog ručnog sata je remek djelo samo za sebe, i za razliku od najnovijeg gadgeta, može se servisirati i održavati. Dakle, ako želite znati koliko je sati točno u milisekundu, vi nabavite neki atomski sat/frekventni mejzer.

Ne kupujte reklamu



TAG Heuer Link Calibre 17 Chrono

Luksuzna industrija nije ništa drugo nego dobar marketinški spin. Ne budite kao tip koji kupuje BMW 7 seriju sa motorom Honde Accord, samo zato što je brošura sjajnija. Raspitajte se, dobro sve proučite i kupite sat koji kasnije i vaš klinac može naslijediti. Nešto poput ovakvog sata.

Morate imati više od jednog

Kao što na vjenčanje nećete doći u trenerci koju nosite u teretani, isto tako nećete nositi vaš casual sat na gala događaju gdje na pozivnici stoji naznaka Black Tie kada je u pitanju dres kod. Zato su za ovakve prilike švicarski urarski bogovi kreirali ovakve satove.

Jabukica nije sat



TAG Heuer Monaco Bamford

Uz dužno poštovanje prema svim karakteristikama, u pitanju je gadget. Poput igračke koju, kada se izigrate bacite i kupite sljedeće godine novi model, nismo baš sigurni da je to predmet koji biste ostavili u zalog svojim nasljednicima. Odaberite ovakav primjerak kao obiteljsku relikviju.

Izvana gladac, a iznutra jadac

Ovo je najvažnija lekcija pri odabiru sata. Iako su estetski dizajn kućišta i ime na brojčaniku važni faktori koje treba uzeti u obzir prilikom odabira sata, mnogo je važnije znati što se događa iznutra, odnosno koji mehanizam pokreće sat, prije nego odriješite kesu.

Pravi muškarci nose pink (zlato)





TAG Heuer Carrera Heuer 02 Manufacture

Žuto zlato možda nije vaš izbor, ali to ne znači da ne možete napraviti iznimku kada situacija to zahtjeva od vas. Ružičasto i crveno zlato su imena za tamnije zlato pomiješano sa drugim osnovnim elementima koji su se pokazali nevjerovatno popularnim u pred-gerijatrijskom potrošačkom tržištu. Mnogo suptilniji i elegantniji, nećete pogriješiti sa nečim poput ovog.

Možda nikada nećete biti oni koji će prvi osvojiti najviše planinske vrhove, spustiti se do najmračnijih dubina oceana, kročiti na Mjesec, preletjeti solo Atlantik, ili biti tajni agent Kingsman sa super moćnim vještinama, ali zato možete nositi iste satove kao i muškarci koji su to učinili, i to ih čini vrlo bitnim. Ma ne, to ih čini super, super cool..