FOTO: Dalmatinska oaza u srcu Londona

PD, Fotolija

Londonom se odnedavno širi miris Dalmacije koncentriran u loncima Venturina, prvog hrvatskog pop up restorana za čije je otvorenje zaslužna Zagrepčanka s britanskom adresom - Sanja Britt Jusić.

Ideja je nastala nakon spoznaje da je vrijeme da London bolje upozna Hrvatsku, a da se taj posao nalazi u dobrim rukama ukazuju i Sanjini ranije realizirani projekti. Njezinom, sad već poprilično davnom preseljenju, kumovala je želja za drukčijim profesionalnim usavršavanjem nakon kojega je Jusić ostvarila zapažene rezultate na području marketinga i PR-a. Tako je Britanci ponajviše pamte po organiziranju partyja za imena s vrha globalne showbizz liste, ali i originalnom i provokativnom konceptu Nude Noir teatralnih tematskih zabava kakve smo i sami imali prilike vidjeti i u Hrvatskoj kada ih je prije nekoliko godina Sanja nakratko preselila kod nas, a koji sada nastavljaju dalje na sasvim drugi kraj svijeta. Tako se početkom prosinca ove godine Nude Noir seli čak do bliskoistočne države Bahrein gdje će biti održana prva u nizu zabava s pečatom Sanje Britt Jusić.

Da joj dobro leže takvi međukulturalni i egzotični projekti svjedoči i činjenica da se Hrvatska kao top destinacija za vrijeme održavanja Nude Noira u Dubrovniku nije skidala s duplerica britanskih vodećih medija, a čemu je kumovala i snažna kampanja koja je uključila i britanskog princa Harryja. No, vratimo se Venturinu. Iako londonske ulice već vrve izmiješanim okusima i mirisima različitih svjetskih kuhinja, Sanja je uspjela da se od ovog studenog onamo prvi put proširi miris dalmatinske buzare. Za to će se brine chefica hvarskog restorana Zlatna Školjka, Maja Mačković, koja je Sanjin prijedlog da joj se pridruži u londonskoj avanturi prihvatila objeručke, a time postala centrom i Venturinove kuhinje. Maja je ujedno i hrvatska gastro blogerica poznata pod nadimkom BigMamma koja je karijeru gradila u Hvaru i Zagrebu, na domaćim i inozemnim natjecanjima, zatim u udruzi Croatian Master Chefs Association, a ujedno je nagrađena i prvim zlatom za modernu kuhinju koje je u Hrvatskoj pripalo ženi. Kaže da su je europska metropola i Venturin privukli pričom, idejom i konceptom, dok je presudna ipak bila Sanjina energija. Napominje i da je ujedno tim korakom pokrenula ostvarenje vlastitog sna, a to je da u inozemstvu kvalitetno brendira iznimno raznoliku hrvatsku kuhinju.

Za Exclusive su Sanja i Maja otkrile kako ne nude samo hranu, već cjelokupni doživljaj ljetne večeri koju provodite golih ramena negdje na Jadranu u društvu prijatelja te ispričale kako je sve počelo. Sanja priznaje da su u Londonu konkurencija i pounda beskrajne, a rente ogromne. No, ipak izgleda da je Venturin, pokazuju komentari zadovoljnih gostiju na društvenim mrežama, uspio ispuniti obećanje da će atmosferom, interijerom, mirisima i hranom svakog gosta transportirati u Dalmaciju i pružiti osjećaj ljeta i zajedništva s dragim ljudima.

“Naši su stolovi uglavnom spojeni što potiče dosta interakcije među gostima. Atmosfera je profesionalna, ali i opuštena. Baza je tradicionalna, ali smo dodali i modernih elemenata kako bismo kreirali cjelokupno iskustvo, a ne samo večeru. Klasični me restorani ne zanimaju, tu sam da ljudima stvorim iskustvo koje će ih dotaknuti na emotivnoj razini”, pojasnila je inicijatorica Sanja. Maja je dodala da njezina hrana priča jezikom mora, sunca, bure i djetinjstva provedenog na najljepšem komadu zemlje. Smatra da su ambijentom samog restorana, timom kojeg čine uglavnom Hrvati od čega većina glasnih Dalmatinaca, a naročito hrvatskim vinima i hranom koja govori sama za sebe, uspješno evocirali otočki i mediteranski štih.

“Uglavnom spremam vrlo tradicionalna jela imanentna srednjoj Dalmaciji, a s vremenom ćemo se širiti i na ostale regije Hrvatske kako bi Londonu zaista prezentirali ono najbolje što nosimo od doma. Lagala bih kada bih rekla da nisam uzbuđena ili da nema treme – na potpuno novom terenu, daleko od sigurne baze doma i zaleđa, sve ovisi o vama i o tome kako će ljudi reagirati nakon što pojedu ono što ste spremili i prezentirali”, ispričala je Maja.

U London je ponijela svoje noževe i pribor, hvarske začine, sol i maslinovo ulje te brata Antonia Buzolića kao sous chefa. Zadovoljna je kako su posložili cijelu priču jer, ističe, imaju jako dobru bazu odakle se mogu širiti u nove menije, koncepte i postati jedno od prepoznatljivih gastro lokacija u Londonu.

“Brat i ja smo odrasli uz oca Ivana Buzolića, Master Chefa od kojeg smo naučili sve što znamo, ne samo o kuhinji, već i o ugostiteljstvu, turizmu i biznisu općenito, tako da zajedno imamo itekako što ponuditi svijetu. Priča koju u ovom trenu pričamo jest jedna ljetna noć u Hvaru, ali u Londonu. Sa sive, jesenske londonske ceste ulazite u zavodljivu atmosferu hvarskog sutona gdje ljudi sjede za istim stolom dijeleći onaj poznati morski trenutak, u kratkim rukavima, uz puno smijeha, dobre spize i vina”, dodala je Maja.

Namirnice koje se koriste u Venturinovoj kuhinji su lokalne, dok vinska lista trenutno uključuje pet hrvatskih imena. Sanja je otkrila da će se, ako iz pop up formata prerastu u restoran koji će nuditi hrvatsku hranu, širiti i vinska lista. Početna je ideja bila vrlo jednostavna - otvoriti mjesto koje bi nudilo ribu na gradele.

“Prepoznala sam rastući trend zdrave prehrane kojem valja dodati i tipičnu britansku sklonost fish ‘n’ chips uličnoj hrani. U međuvremenu sam se uhvatila kako zapravo pričam o tome da London, globalno gurmansko središte, ima gotovo sve, ali nema restoran s hrvatskom hranom. Cilj nam je da s vremenom iz pop-up formata restorana prerastemo u prvi hrvatski koncept restoran. Radili smo maksimalno i uložili zaista puno truda pa je za realizaciju projekta trebalo relativno malo vremena, no uloženo je beskrajno puno sati rada. Stoga, vjerujem da sve što se radi srcem može biti trajno uspješno”, kazala je.

Što se samih početaka tiče, Sanja je otkrila i da su joj u realizaciji najviše pomogli poslovni kolega te dečko, pokazavši stopostotno povjerenje u ideju i njene mogućnosti. Naime, Sanjin kolega iz Venturina zapravo je Britanac koji nikada nije bio u Hrvatskoj.

“S druge strane, moj privatni partner provodio je dane sa mnom u lokalu koji smo gotovo cijeli izgradili vlastitim rukama. Najveća je prepreka bila lokacija jer, bez obzira na to što graničimo s prvom zonom i što se preko puta nas nalazi stadion Chelsea, u blizini nas ne nalazi se podzemna stanica što se doimalo našom najvećom slabošću. Ipak i na sreću, Londončani su navikli na putovanja i Uber. Drugi je problem bio strah da neću moći naći kuhara, odnosno kreativnu osobu koja se daje 100 posto u posao, poput mene”, kazala je Sanja.

No, strah je otklonjen nakon što ju je zajednička prijateljica spojila s Majom. Sanja ističe da je Maja znala točno što joj treba i usprkos sijasetu vlastitih obaveza, ipak se odlučila pridružiti.

“Bila sam zabrinuta i oko osoblja, ali imamo fantastičan tim, cijeli iz Hrvatske što daje dodatni pečat autentičnosti”, kaže. Maja je još dodala i da joj najveći izazov ipak nije bilo preseljenje u London, kao što bi se možda očekivalo, već da joj najveći izazov predstavlja objasniti ljudima da nije samo ono što oni smatraju da jest.

“Ujedno sam i chef i fotograf i poduzetnica i project menadžerica i dizajnerica nakita... Izuzetno mi je teško sebe opisati jednom riječju ili titulom, stoga ne volim ni kada drugi to rade. Ako baš moram, neka bude multipotencijal. Eto, postojimo i mi takvi koji imamo beskrajno puno interesa i nismo specijalisti samo za jedno područje i pronalazimo se u svemu. Probala sam puno i mnogo puta bila na rubu, a ne jednom sam zaključila kako sam proživjela već nekoliko prosječnih života. Takav me život naučio prihvaćanju, otvorenosti, skromnosti i zahvalnosti”, zaključila je Maja. Na kraju, nakon što su se prvi dojmovi već slegli, Sanja i Maja su se složile da su uspješno prenijele okus dalmatinskog doma na londonske ulice.

“Svi gosti iz naših podneblja zaista govore da imaju osjećaj kao da su u konobi na moru i da je ljeto. A stranci koji nam dolaze, dolaze uglavnom ponovno okusiti ili proslaviti odmor koji su već proveli na našoj obali”, zaključile su sugovornice.