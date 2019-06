Država se hvali koliko je zaradila od legalizacije kanabisa

Dok je bivši Coloradov guverner John Hickenlooper (D) - trenutno predsjednički kandidat za 2020. - opisao zaradu svoje države od legalne prodaje marihuane kao "kap u moru", trenutni guverner Jared Polis (D) zauzeo je drugačiji stav, prenio je Forbes.

Ovaj tjedan je njegova administracija objavila izvješće u kojem ističe činjenicu da je Colorado do sada ostvario više od milijardu dolara prihoda od kanabisa.

“Ova industrija pomaže u rastu našeg gospodarstva stvaranjem radnih mjesta i generiranjem vrijednih prihoda koji se kreću u smjeru sprječavanja potrošnje kod mladih, zaštite javnog zdravlja i sigurnosti te ulaganja u izgradnju javnih škola “, rekao je Polis u priopćenju.

Državni licencirani trgovci kanabisom prodali su više od 6,56 milijardi dolara marihuane od početka legalne prodaje 2014. godine, nakon što su glasači odobrili mjeru za legalizaciju u 2012. godini.

Prihodi se koriste za programe za prevenciju droga među mladima, usluge mentalnog zdravlja, liječenje ovisnosti i izgradnju škola, među ostalim uslugama i programima.

Legalizacija je generirala više od 1,02 milijarde dolara u porezima i pristojbama.

“Amandman 64 očito je ispunio svoje obećanje o prikupljanju puno više sredstava za građevinske projekte u školama“, rekao je Brian Vicente, glavni suautor državne mjere za legalizaciju marihuane i partner odvjetničke tvrtke Vicente Sederberg LLP. “Nikada nismo bili u iluziji da će legalizacija biti fiskalni lijek, ali znali smo da će to imati značajan i pozitivan učinak. Sredstva se koriste za sve, od izgradnje škola do zapošljavanja školskih zdravstvenih stručnjaka i plaćanja programa prevencije zlostavljanja", naveo je.

