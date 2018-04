Apsurd u Puli: Konobar zabranio obitelji da podijele tost i kavu kupljene na akciji

Arhivska fotografija: Duško Marušić / Pixsell

Iako zvuči apsurdno, ova se priča dogodila u jednom kafiću u Puli, a svoju bizarnu priču, u šoku i nevjerici, obitelj je podijelila sa Glasom Istre.

Nakon šopinga, dvoje supružnika odlučili su sjesti u kafić na kavu, a s njima je bilo i njihovo četverogodišnje dijete. Gospođa je naručila veliku kavu s mlijekom, a i njen suprug želio je također kavu pa im je konobar predložio bolju ponudu s akcije koja je tog dana podrazumijevala kavu i tost po nižoj, odnosno jedinstvenoj cijeni. Kada im je konobar donio naručeno muž je uzeo tost, prepolovio ga i taj komad htio dati djetetu.

- U tom je trenutku, poput sokola s visina, 'doletio' konobar i ukorio nas, odnosno rekao nam je da se to ne smije napraviti jer je tost, kada je kupljen zajedno s kavom u sklopu akcije, namijenjen isključivo onome tko ga je naručio, a to je u ovom slučaju bio moj muž i da komadić ne smije dati djetetu, odnosno da samo on to smije pojesti, ispričala je sugovornica Glasa Istre, još uvijek ne vjerujući da joj se to dogodilo.