Dobit u cijeloj industriji nalazi se pod pritiskom.

Njemački proizvođač automobila Volkswagen ostvaruje trenutačno dobit od samo dvanaest eura po prodanom automobilu. Centar za upravljanje u automobilskoj industriji (Center of Automotive Management – ​​CAM) slabu profitabilnost pripisuje prvenstveno jednokratnim troškovima u ukupnom iznosu od 8,7 milijardi eura.

Studija, objavljena u četvrtak, analizira položaj tvrtke u zahtjevnom tržišnom okruženju. Prema izvještaju, proizvođač automobila bori se s niskim maržama, dok je prosjek u industriji znatno viši, piše Revija HAK.

Prilagođena marža od 3,8 posto pokazuje da Volkswagen mora dodatno poboljšati svoju troškovnu strukturu i profitabilnost kako bi osigurao dugoročnu konkurentnost.

Dobit u cijeloj industriji nalazi se pod pritiskom. U prosjeku, proizvođači automobila ostvarili su povrat od 3,6 posto nakon devet mjeseci, u usporedbi s četiri posto prethodne godine. Dvije trećine tvrtki ostvarile su manju dobit.

– Kada dobit pada gotovo šest puta brže od prihoda, to je znak upozorenja za industriju – izjavio je Stefan Bratzel, direktor CAM-a.

Transformacija mora biti snažnije usmjerena na profitabilne inovacije i učinkovitije strukture. Prema studiji, prosječna dobit po prodanom automobilu u industriji iznosi 1363 eura, u usporedbi s 1409 eura prije godinu dana.

Mercedes je povećao dobit po automobilu za 31 posto, na 4198 eura, dok je BMW ostvario oko trećinu manje nego prethodne godine – 3059 eura. Toyota i General Motors također su ostvarili rezultate iznad prosjeka. Tesla, s 1335 eura, nalazi se neznatno ispod prosjeka industrije, dok su Ford, BYD, Chevy i Suzuki ostvarili između 994 i 1254 eura.

Kineski proizvođači Geely, SAIC i Great Wall ostvarili su oko 700 eura, a Stellantis, matična tvrtka Opela, svega 250 eura. Volkswagenove brojke treba promatrati u kontekstu troškova restrukturiranja kompanije i u krakom roku bi ipak trebale rasti, javlja Neue Kronen Zeitung.