Instagram, Facebook i WhatsApp uvode pretplatu, evo što će se naplaćivati

Meta se u nadolazećim mjesecima sprema testirati nove premium pretplate za Instagram, Facebook i WhatsApp koje će korisnicima omogućiti pristup proširenim mogućnostima umjetne inteligencije i dodatnim značajkama. Prema pisanju The Vergea, nadolazeći planovi pretplate imaju za cilj otključati više produktivnosti i kreativnosti pružajući premium korisnicima veću kontrolu nad načinom na koji dijele sadržaj i povezuju se s drugima. Važno je naglasiti da će temeljne usluge Instagrama, Facebooka i WhatsAppa ostati besplatne za korištenje, a nove premium pretplate bit će odvojene od plaćene usluge Meta Verified koja je pokrenuta 2023. godine.

Iz Mete su potvrdili kako će testirati različite značajke i pakete pretplata te da će svaka aplikacija dobiti vlastiti, zaseban set ekskluzivnih mogućnosti. Kompanija planira pomno pratiti reakcije korisnika tijekom probnog perioda kako bi prilagodila ponudu prije globalnog lansiranja. Cijena nadolazećih pretplatničkih planova trenutačno je nepoznata, no očekuje se da će varirati ovisno o tržištu i paketu značajki koje korisnik odabere.

Jedna od značajki koja se testira je Vibes, iskustvo stvaranja kratkih videozapisa generiranih umjetnom inteligencijom unutar aplikacije Meta AI. Iako je Vibes bio besplatan od svog lansiranja, Meta sada navodno planira prijeći na takozvani freemium model koji će određene napredne mogućnosti stvaranja videa zaključati iza plaćene pretplate. Manus, paket općih AI agenata koje je Meta akvizirala u prosincu za navodne dvije milijarde dolara, također će biti dio pretplatničkih planova. Meta planira integrirati Manus u svoje proizvode, dok će ga istovremeno nastaviti nuditi tvrtkama kao samostalnu pretplatničku uslugu.

Poznati zviždač Alessandro Paluzzi uočio je integraciju prečaca za Manus AI na Instagramu, uz opis koji glasi “istražujte, stvarajte i gradite s Manusom”. Prema Paluzziju, premium pretplata na Instagramu mogla bi korisnicima omogućiti stvaranje neograničenog broja popisa publike, pregled popisa računa koje pratite, a koji vas ne prate natrag, te mogućnost gledanja priča (Storyja) bez da korisnik koji ih je objavio dobije obavijest. Trenutačno nije poznato što bi premium pretplate mogle donijeti za WhatsApp i Facebook, no očekuje se da će se i tamo fokusirati na AI alate i napredne funkcije.

Ovim potezom Meta bi mogla pokušati povratiti dio prihoda koje je uložila u razvoj umjetne inteligencije. Dok pružatelji usluga poput OpenAI-ja, Googlea i Anthropica naplaćuju pristup svojim naprednijim modelima, Metina obitelj AI modela Llama ostala je otvorenog koda i besplatna za korištenje. Najveći izazov za tvrtku sada će biti uvjeriti korisnike da su im AI značajke na društvenim mrežama potrebne u tolikoj mjeri da bi za njih bili voljni platiti mjesečnu naknadu.