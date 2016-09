Otkazuje im poslušnost: Vlasnici Iphonea tuže Apple zbog 'sive crte smrti'

Foto: Farshid M. Bina/DPA/PIXSELL

Takozvana ‘bolest dodira’ pretvorila je brojne iPhone šestice u bezvrijedne komade tehnike, piše Mirror.

Problem je prvi puta uočen prošloga tjedna a sve se veći broj korisnika ovog popularnog telefona žali kako im se na vrhu ekrana pojavi trepćuća siva crta. Uskoro nakon toga, ekran potpuno prestane raditi, zbog čega cijeli iPhone postane beskoristan.

Radi se o strukturnoj pogrešci u popularnim telefonima Iphone 6 i 6s, koji se s vremenom sve više savijaju, posebno ako ih se nosi u stražnjem džepu hlača. Smatra se kako so savijanje dovodi do gubitka veze između touchscreena i matične ploče.

Problem je popravljen ugrađivanjem ojačanog stražnjeg kućišta na iPhone 6 Plus i 6s Plus, ali to ne pomaže vlasnicima originalnih 6 i 6s. Zbog toga se sve češće podižu tužbe.