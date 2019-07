Novi trend: Šoping centri prazne prostore iznajmljuju liječničkim ordinacijama

FOTO: GettyImages

Tražeći nove načine da privuku kupce i ispune prazne izloge, šoping centri u Americi okreću se neočekivanim saveznicima – zdravstvenim klinikama.



Mall of America u Minneapolisu, najveći shopping centar u SAD-u, prošli tjedan je najavio otvaranje walk-in klinike u studenom, koja će se protezati na 700 kvadratnih metara, a u kojoj će se nalaziti prostorije za preglede, dvorana za radiologiju, laboratorij i ljekarna. Mall of America će klinikom upravljati u partnerstvu s liječnicima sa sveučilišta u Minnesoti i sustavom zdravstva te savezne države, piše CNN.



Budući da je zdravstvo u SAD-u nabujalo do industrije vrijedne čak 3,5 trilijuna dolara godišnje, i trgovci se sve više pokušavaju priključiti tom dinamičnom tržištu.



Koncept koji je osmislio Mall of America je dio malenog, ali brzorastućeg trenda udruživanja vlasnika šoping centara sa pružateljima zdravstvenih usluga da bi oživjeli svoje centre, prenosi N1.



I dok je s jedne strane iznajmljivanje prostora prodavačima odjeće palo više od 10 posto od 2017. godine, otvaranje klinika u šoping centrima je skočilo za gotovo 60 posto u tom periodu, kaže Drew Myers, analitičar nekretnina u CoStar grupi. Rast iznajmljivanja prostora klinikama je “bio najveći od svih velikih maloprodajnih sektora u proteklih pet godina”, dodaje Myers.



Najmodavci u centrima računaju na to da će pacijenti, kada dođu na očni pregled ili cijepiti se protiv gripe, ostati u centru i kupovati elektroniku ili odjeću. Otvaranje klinika također ima smisla i za vlasnike, jer one svakodnevno u centre privlače liječnike, medicinske sestre i tehničare koji mogu kupovati ili jesti u restoranima, prema istraživanju koje je u svibnju provela tvrtka za nekretnine JLL.



Pružatelji zdravstvenih usluga su privlačni najmoprimci i zato što imaju više kreditne rejtige i unajmljuju prostore na duže vrijeme u usporedbi s drugim trgovcima, kažu analitičari u JLL.



Iz perspektive osiguravatelja i pružatelja zdravstvenih usluga, šoping centri su praktična lokacija za ambulante ili klinike za prevenciju. Pružatelji u Americi se sve više i više okreću takvim klinikama da pomognu pacijentima izbjeći odlaske na Hitnu, koji su u SAD-u vrlo skupi.



“To je jedna fina simbioza”, kaže Todd Caruso, viši direktor u tvrtci za nekretnine CBRE. “Odgovara i zdravstvenom sustavu i vlasniku nekretnine”.



Zasad, klinike u šoping centrima pružaju usluge očnih pregleda, cjepiva, rutinske zdravstvene preglede i liječenje manje zahtjevnih oboljenja tipa upale grla ili povišene temperature. Ali cilj je proširiti se na primarnu zdravstvenu njegu, specijalizirano liječenje i kontrolu kroničnih bolesti kao što je dijabetes, predviđaju analitičari iz JLL.



Jedan primjer sljedeće faze pružanja zdravstvenih usluga u shopping centrima jest potez Dana-Farber instituta za rak, koji planira otvaranje ambulante za onkologiju i hematologiju u Patriot Place šoping centru u Foxboroughu, u saveznoj državi Massachusetts.