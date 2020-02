Elon Musk nudi investitorima još jednu dobru poslovnu priliku

Foto: Getty Images

Nakon Tesle, čija dionica plijeni pozornost u posljednje vrijeme, Elon Musk odlučio je investitorima ponuditi još jednu priliku - Starlink.

Kako doznaje Bloomberg, SpaceX planira izdvojiti poslovanje sa satelitskim internetom u zasebnu tvrtku i s njom napraviti IPO.

Tvrtka Space Exploration Technologies je do sada lansirala više od 240 satelita u orbitu i kani do ljeta 2020. povezati prve korisnike svoje globalne internetske usluge. Najavila je to predsjednica SpaceX-a Gwynne Shotwell na sastanku s potencijalnim investitorima kojeg je u četvrtak u Miamiju organizirao JPMorgan Chase.

"Trenutno, kao privatna kompanija, Starlink je poslovanje s kojim možemo ići naprijed i učiniti ga javnim društvom i to je baš tip poslovanja kojeg bi mogli izdvojiti", kaže Shotwell.

Neki od glavnih konkurenata Starlinku su Intelsat Corporation s više od pola milijarde dolara prihoda te startup OneWeb kojeg podupire Softbank.

Investitori su u posljednje vrijeme pokazali veliki interes za SpaceX otkako je tvrtka počela raditi komercijalne letove i surađivati s američkom vojskom. Međutim, prostor za ulaganje u sam SpaceX Musk je do sada ograničio pa se izdvajanje Starlinka tumači kao prva veća investicijska prilika u njegovom svemirskom biznisu. Iako se o potencijalnoj tržišnoj vrijednosti Starlinka još ne priča, ona SpaceX-a nedavno je procjenjena na 33 milijarde dolara.