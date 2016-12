Počinje izgradnja hotela u Velikoj Gorici u vrijednosti od 32 milijuna kuna

Foto: Stjepan Vrban, direktor

Projektom naziva „Izgradnja i opremanje hotela Garden Hill u Velikoj Gorici“ tvrtka Crv d.o.o. osigurala je bespovratnu potporu od gotovo 10 milijuna kuna, čime će ostvariti svoj dugogodišnji poduzetnički san. S obzirom da dosad nisu imali vlastitih smještajnih kapaciteta, cilj im je bio izgraditi vlastiti hotel radi čega su se i prijavili na natječaj „Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“ koji provodi HAMAG-BICRO. Tvrtka se primarno bavi pružanjem turističkih i ugostiteljskih usluga te usluga putničke agencije, zapošljava 10 djelatnika, a u sezoni dodatnih 50 sezonaca (konobara, kuhara, recepcionara i sobarica). Trenutno raspolaže s dva unajmljena smještajna kapaciteta u Crikvenici i Dramlju s 500 kreveta u kojima ostvaruje oko 50.000 noćenja godišnje.

Državna potpora – poticaj poduzetniku, ali i cijelom gradu

Odgovor na izazov dugoročne investicije s niskom stopom profitabilnosti, koja uz sebe veže dugo razdoblje povrata, uz visoko vanjsko zaduženje i visoke troškove kamata za duži niz godina, potražili su u navedenom natječaju. „Drago nam je da smo uz EU sufinanciranje projekta u mogućnosti ostvariti investiciju koja će biti ne samo dio našeg poslovanja i tvrtke, nego će i gradu Velikoj Gorici dati potreban sadržaj velikog grada, a stanovnicima mjesto ugodnije za život i šireg sadržaja, što je dodatna pogodnost na razini grada i županije.“ – ističe direktor Stjepan Vrban. Na taj će način grad Velika Gorica dobiti i Gradski hotel i mjesto za opuštanje – wellness, restaurant, mjesto održavanja kongresa, mogućnost održavanja poslovnih sastanaka u primjerenom ambijentu, hotel za poslovne ljude, element koji svakako nedostaje gradu. Hotel također postaje poveznica između Velike Gorice i međunarodne zračne luke te doprinosi značajnijem povećanju broja turista u Velikoj Gorici. Ukupna vrijednost projekta iznosi 31.867.635,63 kuna, a točan iznos bespovratnih sredstava 9.988.707,00 kuna. „Bez odobrenih sredstava, projekt gradnje hotela Garden Hill**** u Velikoj Gorici s 45 soba, restoranom, kafićem, wellnessom i kongresnim salama, ne bi mogli realizirati“ – izjavio je g. Vrban.

Dvadeset novih radnih mjesta i povećanje prihoda od 71 %

Očekivani rezultati projekta su dvadeset novih radnih mjesta, popunjenost smještajnih kapaciteta ugostiteljskog objekta od 46 %, povećanje prihoda od prodaje u turizmu od 71 % i produljenje turističke sezone na cijelu godinu. Osim same izgradnje hotela i uspješnog poslovanja, želja je doprinijeti razvoju turizma grada Velika Gorica i Zagrebačke županije osmišljavanjem novih sadržaja turističke ponude. „Ulaganjem u hotelske kapacitete u Crikvenici i Dramlju, ukoliko nađemo model isplativosti u suradnji s vlasnicima objekata, omogućili bi daljnji pomak u razini usluge koju pružamo. Plan nam je i podizanje kategorije za jednu ili dvije zvjezdice, izgradnja dodatnih sadržaja u cilju kvalitetnije ponude i produljenja turističke sezone.“ zaključio g. Vrban.

Natječaj otvoren do kraja godine

Navedeni natječaj provodi se u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020. i financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Otvoren je do kraja godine, tj. do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 304 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a namijenjen je malim i srednjim poduzetnicima (MSP) te obrtnicima u svrhu poticanja investicija u početna ulaganja povezana s izgradnjom novih, proširenjem kapaciteta i/ili povećanjem kvalitete postojećih hotela koji će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica. Isto uključuje i diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio, a s ciljem produljenja turističke sezone i podizanja konkurentnosti MSP-a u turizmu. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi milijun kuna, dok ukupna državna potpora iznosi deset milijuna kuna. Do sada je u sklopu ovog poziva ugovoreno sedam projekta ukupne vrijednosti 315 milijuna kuna, pri čemu se planira dodijeliti 59 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Ovaj članak je omogućio HAMAG-BICRO.