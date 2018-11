Gebruder Weiss Hrvatska: Preseljenje logističkog centra u Dalmaciji

FOTO: Press

Poslovnica u Splitu posluje od 2013. godine te je, kao drugi glavni centar, s vremenom postala druga po redu poslovnica u Hrvatskoj, iza Zagreba. Sam početak rada je bio u Dugopolju, a danas je novi centar, tj. poslovnica Dicmo, udaljen od Splita 20 km. Dok je tijekom 2013. prevezeno oko 2.000 pošiljaka mjesečno, u istom razdoblju 2018. se mjesečni broj pošiljaka kretao oko 6000 tisuća, a u ljetnim mjesecima brojka je rasla i do 8000 pošiljaka. Uz postojeći rast B2B pošiljaka naših postojećih poslovnih partnera, razlog je i procvat on-line prodaje u dalmatinskoj regiji: od građevinskog materijala do potrošačkih artikala za hotele i turističke smještajne objekte – potražnja za dostavom robe na hrvatskoj jadranskoj obali je velika. I to s tendencijom daljnjeg rasta. „Preseljenje je bilo neizbježno. Novo skladište ne nudi samo više prostora, nego i bolje preduvjete za daljnju optimizaciju vremena pretovara i kontinuirano poboljšanje kvalitete naših usluga“, kaže Barbara Bujačić, direktorica poslovnice GW Hrvatska.

Širenje logističkih kapaciteta i dostava kupcima

Nova lokacija s oko 1.000 kvadratnih metara nudi gotovo dvostruko veću površinu nego prije, a udaljena je svega desetak kilometara od dosadašnjeg logističkog centra u Dugopolju. „U budućnosti planiramo daljnje širenje u području skladišne logistike. I to upravo zbog procvata tržišta e-trgovine i B2C usluge dostave krajnjim potrošačima“, objašnjava Barbara Bujačić. Od 2013. godine tvrtka GW Hrvatska vrši usluge dostave krajnjim kupcima diljem zemlje za poslovne partnere koji svoje proizvode prodaju putem on-line trgovine. Uslijed velike potražnje za uslugom dostave pošiljaka kupljene on-line, GW je kontinuiranim razvojem, početkom 2017. definirao uslugu pod nazivom „GW pro.line home“. Spektar usluga obuhvaća pošiljke paketa i velike komadne pošiljke, ekspresnu dostavu unutar 24 ili 48 sati, dostavu s 2 dostavljača, telefonsko obavještavanje kao i uslugu pouzeća i povratnih pošiljki.