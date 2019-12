Certifikati bonitetne izvrsnosti dodijeljeni uspješnim osječkim tvrtkama

Foto: PR

Bisnode je švedska tvrtka koja djeluje u 19 europskih zemalja, ima preko 150.000 klijenata, a specijalizirana je za proizvodnju visokokvalitetnih poslovnih, kreditnih i tržišnih informacija o kvaliteti tvrtki. U utorak je u suradnji s Gradom Osijekom organizirala dodjelu certifikata bonitetne izvrsnosti, a primilo ih je čak 12 posto od ukupnog broja tvrtki koje djeluju na području Osijeka. Koliko su one značajne za razvoj gospodarstva Osijeka, ali i Osječko- baranjske županije, govori činjenica da one ostvaruju veliku većinu ukupnog prihoda i dobiti, istaknula je, među ostalim, zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš: "Tvrtke dobitnice certifikata čine 12% ukupnog broja tvrtki koje su registrirane na području Osijeka. Tih 12% tvrtki ostvaruju ukupne prihode od 72%, a kada je riječi o dobiti to je čak 92%. Još jedan pokazatelj izvrsnosti ovih 12% tvrtki je da one zapošljavaju 66% zaposlenih na području grada Osijeka", napomenula je dogradonačelnica Gamoš.

Certifikati se dodjeljuju prema međunarodnim kriterijima koji su jednaki u svim zemljama u kojima Bisnote djeluje, tako da bonitetna izvrsnost dobivena danas u Osijeku jednako vrijedi u svim zemljama. Koje djelatnosti prednjače, a koje zaostaju u razvoju gospodarstva pojasnio je direktor prodaje Bisnode Hrvatska Bojan Kežman: "Stručne i znanstvene djelatnosti su uvjerljivo najbolje rangirane i postižu najbolje rezultate, a pomalo je ironično da najviše zaostaje poljoprivreda", rekao je Kežman i napomenuo kako certifikat nije samo pokazatelj trenutačnog stanja tvrtke: "Mi kažemo da je Bisnode certifikat najviša ocjena poslovnog subjekta. Jedan je od najvažnijih europskih standarda kojima se definira kvaliteta poslovanja te je međunarodno priznata oznaka poslovne izvrsnosti tvrtke. Certifikat je jedan indikator da ta tvrtka nije imala niti jedan negativan događaj u svom poslovanju, ali i pokazatelj i garancija za budućnost da je u idućih godinu dana ona pouzdan i kvalitetan partner"; rekao je Kežman.

Jedna od istaknutijih tvrtki i pozitivan primjer je tvrtka Energos koja je u 14 godina poslovanja dobila 7 priznanja Bisnodove izvrsnosti, posljednje tri dobili su zlatne certifikate, a ove godine natprosječnu, platinastu bonitetnu izvrsnost. Direktor Boris Popadić istaknuo je kako je to pokazatelj vremena provedenog u ulaganja u posao i indikator truda i angažmana u sve dijelove poslovnog procesa: "Certifikat je postao i jedan indikator brenda koji svim našim poslovnim partnerima govore da nam mogu bez bojazni dodijeliti bilo koju vrstu posla ili projektnog zadatka koji će uspješno biti na koncu i realiziran", rekao je direktor tvrtke Energos, tvrtke nositelja Certifikata bonitetne izvrsnosti, kakvih je u Osijeku sve više.

Tvrtke grada Osijeka koje su primili certifikat Bisnode bonitetne izvrsnosti. ČESTITAMO.

AC KOTROMANOVIĆ D.O.O.

AGS GASTRO SISTEMI D.O.O.

ATTEXO D.O.O.

ČAROBNI TIM D.O.O.

CENTAR ALATA D.O.O. OSIJEK

COBE D.O.O.

ELECTRONIC CENTER D.O.O.

ENERGOS D.O.O.

EXCEL COMPUTERS D.O.O. OSIJEK

GRADSKI PRIJEVOZ PUTNIKA D.O.O.

HB PRODUKT D.O.O.

HEP-PLIN D.O.O.

KOMPAKT D.O.O.

LIPAPROMET-SLAVONIJA D.O.O.

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE OSIJEK D.O.O.

OSIJEK-KOTEKS DD

OSJEČKA RADIONICA KVALITETNIH APLIKACIJA D.O.O.

PNEU-REMIX D.O.O.

POSREDNIK D.O.O.

RESPECT-ING. D.O.O.

TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJE D.O.O.

TERA TEHNOPOLIS D.O.O.

TRŽNICA D.O.O.

VUKA D.D.

ZAVOD ZA STANOVANJE D.O.O.

ZRAČNA LUKA OSIJEK D.O.O.