Nudeći napitke kiosci kradu posao kafićima

Foto: Žarko Bašić / Pixsell

Sa Zlatkom Puntijarom, vlasnikom restorana i hotela u zagrebačkim Gračanima te potpredsjednikom Udruženja ugostitelja Zagreb, razgovarali smo o stanju u tom sektoru.

Advent u Zagrebu je sve popularniji, jesu li ugostitelji koji u njemu sudjeluju zadovoljni?

Ove je godine znatno veći broj adventskih kućica, možda ih je i previše. Nisu svi ugostitelji zadovoljni – te kućice nisu jeftine, pa oni koji su na lošijim lokacijama kažu da rade slabo.

Za takva bi događanja kućice smjeli dobiti samo registrirani ugostiteljski objekti. A kod natječaja bi svatko od zainteresiranih trebao predstaviti ponudu koju će imati, da to bude prava promocija hrvatske i zagrebačke gastronomije, a ne samo kobasice i kuhano vino kao dosad.

Ugostitelji su loše primili poreznu reformu i povećanje PDV-a sa 13 na 25 posto. Jesu li vaši predstavnici bili uključeni u zakonske izmjene?

Ne, nitko od ugostitelja nije bio konzultiran. Mi ostajemo kod svojih zahtjeva, i dalje radimo na tome da se PDV u ugostiteljstvu vrati barem na 13, ako ne i na 10 posto.

Uostalom, Strategija razvoja turizma RH do 2020. bazirana je upravo na PDV-u od 10 posto i to je jedini način da budemo konkurentni drugim mediteranskim turističkim zemljama koje imaju nižu stopu PDV-a, a i drugi troškovi poslovanja i su im manji. Turizam je izvozna grana privrede, međutim kad se izvozi neki proizvod PDV je 0 posto, dok se naš izvoz sada oporezuje sa 25 posto.

Opet se priča o izmjenama propisa o pušenju u kafićima?

Zakon još nije donesen, ali tu zapravo neće biti nekih promjena. U sadašnjem prijedlogu zakona sporna je samo odredba po kojoj lokalna samouprava može odrediti nepušačke zone, pa da u nekoj ulici ili kvartu nema pušenja u javnim objektima.

Vaša udruga protestira i zbog frižidera s napitcima kakvi se nalaze ispred kioska i u trgovinama?

Taj bi se problem morao regulirati - na kiosku se može prodavati piće, ali ne rashlađeno. Kiosci i trgovine su nama ugostiteljima postali direktna konkurencija i to je običan bezobrazluk, u drugim zemljama nezamisliv.

Borimo se protiv još jednog trenda, a to je prodaja kave u kioscima. U redu je ako kraj kioska bude aparat za kavu pa vi ubacite par kune i sami se poslužite. Međutim, ako trgovcu date novac a on vam doda kavu, žlicu i šećer e to je već usluga.

Dakle, kioske bi trebalo doregistrirati za ugostiteljstvo i u njima zaposliti kvalificirane gostitelje?

Naravno! Inače je to ugostiteljstvo u uvjetima koji nisu ugostiteljski. Većinu te materije regulira Zakon o trgovini, no kod nas se zakoni ne usklađuju međusobno, jedan nešto dozvoljava a drugi to isto sprječava.

Po Zakonu o ugostiteljstvu pomični ugostiteljski kiosk mora biti udaljen barem 100 metara od čvrstog ugostiteljskog objekta.

Međutim, takva zabrana ne vrijedi za novinski kiosk, kojem se dozvoljava da bude odmah pokraj nekog kafića i radi mu konkurenciju.

I pekare prodaju kavu i sokove. Smiju li pekari prodavati male obroke kao što su salate i slično?

Normalno da ne bi smjeli, zna se što se prodaje u pekarama i zašto se tako zovu. Također, imamo problem i s gastro pultovima u trgovačkim centrima. Nešto se zakonom regulira, a onda se podzakonskim aktima odvede u kontra smjer od onoga što je bilo planirano prilikom donošenja zakona.