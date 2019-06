VIDEO: 'Inteligentni' ležeći policijaci kažnjavati će samo one koji voze prebrzo

Foto: Borna Filic/PIXSELL

U vremenima kad sigurnost na cesti postaje imperativ razvijaju se brojni načini na koje se, ponekad uspješno, a ponekad ne pokušava uvesti red u prometu. Pošto Hrvatska ima poduži popis cesta koje se mogu klasificirati kao ceste smrti, o čemu smo već prije pisali, svaki novi način poboljšanja sigurnosti je i više nego dobrodošao, piše automobili.hr.

Ležeći policajci česti su gosti na gradskim prometnicama. Iako su česta meta kritika vozača do sada se pokazalo kako ne postoji drugo dovoljno efikasno rješenje koje bi ih zamijenio, barem na cestama za koje se izdvaja minorna svota novca za sigurnost. Međutim, u zemljama u kojima je sigurnost i preventiva prometnih nesreća na prvom mjestu javljaju se inovacije koje bi se mogle okarakterizirati kao revolucionarne, a koje cijene sve one vozače koji se pridržavaju pravila. Jedna od takvih, ako ih se može nazvati, inovacija je i tzv. pametni semafor koji kažnjava sve one koji prekorače dozvoljenu brzinu paleći crveno svijetlo.

Međutim, ležeći policajci kao takvi kažnjavaju i sve one koji se pridržavaju svih ograničenja i pravila. To možda i nije preveliki problem na sve one koji si mogu priuštiti kakav SUV ili sve popularniji crossover ali za većinu vozačke populacije oni predstavljaju nešto što bi im moglo odnijeti koju tisućicu kuna zbog mogućeg oštećenja vozila ako slučajno neoprezno nalete na njega. No, problemi tu ne staju. Kao što im i samo ime kaže naprave za smirivanje prometa usporavaju prometni tok što može izazvati stvaranje zastoja i nepotrebno gubljenje živaca i vremena, a što će biti vidljivo u videu.

Kako bi stao na kraj problemima koji se vežu uz ležeće policajce tim inovatora iz Meksika osmislio je sustav nalik pametnim semaforima koji snima brzinu vožnje i po potrebi diže metalnu barijeru. Međutim, ako vozači poštuju propisanu brzinu barijera ostaje spuštena. Nadalje, pošto je čest slučaj da se ležeći policajci postavljaju prije pješačkih prijelaza pješak pritiskom na dugme sustavu daje znak da ima namjeru priječi preko ceste što aktivira barijeru. Osim što sustav ima prednosti kad je u pitanju povećanje sigurnosti prometa on povećava protočnost prometa.

Međutim, ovo nije prva od inovacija kad je u pitanju smirivanje prometa. Naime, jedno od rješenja, koje donosimo u videu u nastavku, umjesto krute barijere za smirivanje koristi, ako ga se može nazvati tako, specijalni fluid. Prilikom naleta većom brzinom fluid postaje krući što stvara neku vrstu prepreke na cesti.

Najvažnija od svega je činjenica da nema te inovacije koja bi mogla na ovaj ili onaj način mogla zamijeniti svijest vozača o svojem ponašanju na cesti. Svaki vozač mora biti svjestan toga da nije sam na cesti te kako cesta ne služi kao trkaća staza, a posebice ne ona gradska. Međutim, ovakve inovacije treba definitivno pozdraviti i apelirati na glavne i odgovorne za sigurnost prometa da razmisle o zamjeni klasičnih, nazovimo ih tako, fiksnih ležećih policajaca ovakvim ili sličnim rješenjima.