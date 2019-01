'Banka klijentu mora vratiti 60.000 kuna preplaćenog kredita'

FOTO: GettyImages

"Sutkinja Mirjana Šebalj Meglajec dosudila je 4.1.2019. oštećenom dužniku oko 37 500 kuna preplaćenih kamata i preplaćenog tečaja, što zajedno sa zateznim kamatama iznosi oko 60 000 kuna. Osim toga, banka mora platiti tužitelju još i 12 000 kuna sudskih troškova.

Radi se o kreditu iz 2005. na iznos od 31 500 CHF odnosno 150 000 kuna, koji je bio ugovoren na deset godina otplate. Budući da je to kredit iz lipnja 2005. godine, podignut u vrijeme kada je tečaj CHF bio 4,75 kuna za 1 CHF, značajnog rasta tečaja po tome kreditu nije bilo sve do 2010. godine, pa je zbog toga iznos preplaćenog tečaja nešto niži nego što bi bio da se radilo o dugoročnom kreditu, ili o kreditu koji je podignut 2007. ili 2008. godine. Zbog toga veseli činjenica da i u takvome slučaju postoji značajan iznos preplate na temelju tečajnih razlika, jer dio koji se tiče preplaćenih kamata iznosi svega 12 500 kuna, a to znači da tečajnu preplatu čini čak 2/3 ukupno preplaćenoga iznosa kredita. Radi se o kreditu koji je otplaćen prije nego što je bila moguća zakonski regulirana konverzija", poručuju iz Udruge Franak.