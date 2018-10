Splitski sud proglasio ništetnim kredit u švicarcima, banka mora vratiti 262 tisuće kuna

Foto: Davor Javorović / Pixsell

Općinski sud u Splitu u petak je presudio u jednome sudskome procesu da je ugovor s valutnom klauzulom CHF ništetan.



Budući da se radi o prvostupanjskoj presudi, Udruga Franak nije htjela iznositi druge podatke osim da je presudu donijela sutkinja Sonja Meštrović.



Presudom je tako utvrđeno kako je ugovor ništetan i od dana pravomoćnosti presude neće više imati nikakve pravne učinke niti na jednu ugovornu stranu, i to unatoč konverziji toga kredita na temelju tzv. Zakona o konverziji.



Nakon pravomoćnosti presude banka će morati isplatiti tužitelju kompletan iznos 262.000 kuna, koji je dužnik uplatio do dana podnošenja tužbe plus zatezne kamate i dodatno 44.000 kuna sudskih troškova, na temelju ništetnoga ugovora o kreditu u iznosu 62.000 CHF (oko 290.000 kunske protuvrijednosti u vrijeme isplate kredita).



– Kamata je cijena, i ona je bitni sastojak ugovora, a u konkretnom ugovoru ta cijena je neodrediva, što je protivno načelu savjesnosti i poštenja. Nepostojanje propisa kojim bi se nedvojbeno utvrdilo kako kamatna stopa mora biti izražena, nije opravdanje za banku da kamatnu stopu mijenja po svojem nahođenju. Dapače, banka je kao savjesni gospodarstvenik imala obvezu ugovoriti elemente važne za promjenu kamatne stope i način primjene tih elemenata – stoji, između ostaloga, u nepravomoćnoj presudi.



Objašnjava se kako konverzija na temelju zakona nije novacija ugovora, a obnova je u svakome slučaju bez učinka ukoliko je prijašnja obveza bila ništetna. Osim toga, samim „zakonom o konverziji“ nije propisana konvalidacija ništetnih ugovornih odredaba, pa stoga konverzija nema snagu konvalidacije ugovora odnosno ništetnih ugovornih odredaba.