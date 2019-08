Slovenski trgovac spašava jedini hotel u Murteru

Jager je ove sezone murterski hotel, koji posluje od 1968., uzeo u najam. Hotel je lani radio jedva mjesec i pol

Slovenski poduzetnik Franc Jager, vlasnik tvrtke Jagros u čijem sastavu posluje trgovački lanac Jager sa četrdesetak poslovnica, u pregovorima je za kupnju hotela Colentum na otoku Murteru, devastiranog hotela uz čuvenu plažu Slanica kojeg je proljetos unajmio od tvrtke Plavi modul.

Da su pregovori u tijeku za Poslovni dnevnik potvrdio je i sam Jager, međutim, detalje još ne otkriva.

"Zasad u duhu pozitivne zaključene kupoprodaje ne možemo i ne želimo još davati preuranjene informacije. Obavijestit ćemo vas kad kupoprodaja bude završena", poručio nam je poduzetnik koji je u 30 godina uspio stvoriti sedmi po veličini trgovački lanac u Sloveniji, a nakon trgovine bacio se na turizam u Hrvatskoj te stanogradnju kod kuće. U obiteljskoj tvrtki Jagros, koju su proljetos s Jagerovim umirovljenjem formalno preuzela njegova tri sina, zaposleno je 700 ljudi, a tvrtka je lani ostvarila 131,693 milijuna eura prihoda od prodaje, uz dobit od oko 9 milijuna eura.

Jager je proljetos u slovenskim medijima prvo najavio gradnju hotela na Pagu, gdje je kupio oko pet hektara zemljišta uz more, a želja mu je da ti ga na upravljanje nekom od globalnih hotelskih lanaca. Za početak gradnje čeka se završetak prostornih planova. U ovoj sezoni sa svojom tvrtkom Gradnja Jager registriranom u Humu na Sutli ušao je u najam Colentuma, jedinog hotela u općini Murter-Kornati koji posluje od 1968. ali od tada bez značajnih ulaganja. Hotel Colentum je lani radio jedva mjesec i pol dana, a vlasnika hotela mještani optužuju da zanemaruje objekt i radi štetu destinaciji.

Jager je Colentum ovog ljeta prispodobio za rad kako bi odradili sezonu, a ako transakcija prođe bez problema očito je spreman odmah poslije sezone krenuti s rekonstrukcijom. Načelnik općine Toni Turčinov u veljači ove godine izjavio je da će učiniti sve što je u njihovoj moći da Colentum radi kako spada, ili nikako. Tada je na teren izašlo komunalno redarstvo općine te naložilo sanaciju ili uklanjanje pojedinih najugroženijih dijelova objekta, te su na problem bili upozoreni sanitarna inspekcija i ostale nadležne službe.

Turčinov je tada izjavio da je općina spremna podržati eventualnog investitora na bilo koji način, od otpisa dugova do opraštanja komunalnog doprinosa, tim više što se općina sprema na uređenje same plaže Slanica uz ulaganje od 4,5 milijuna kuna. Turčniv jučer nije bio dostupan da nam otkrije kako općina gleda na aktualnog investitora. Za slovenski Večer je Jager pak nedavno pojasnio kako je najam Colentuma samo prijelazno razdoblje do kupnje objekta, no priča nije jednostavna. Mnogo je stvari koje još treba riješiti, posebno pitanja oko zemljišta u blizini hotela. Njegova je želja da već u sljedećoj 2020. godini ljetnu sezonu Colentum dočeka kao hotel sa 4 zvjezdice.