Roaming se ukida sredinom 2017. a EK predlaže pravila protiv zlouporabe

Europska komisija predlaže da se mobilni telefoni u europskom inozemstvu bez plaćanja roaminga mogu koristiti najviše 90 dana godišnje, s time da jednokratni boravak izvan domaće mreže ne smije biti dulji od mjesec dana.

U lipnju 2017. potpuno se ukida roaming za telefoniranje, slanje SMS poruka i za podatkovni promet. Međutim, kako bi se telekomunikacijski operateri zaštitili od moguće zlouporabe, Europska komisija predložila je pravila, o čemu će raspravljati države članice, a konačna odluka predviđena je za prosinac ove godine.

Jedan od primjera moguće zlouporabe jest da netko sklopi pretplatnički ugovor u zemlji članici u kojoj je to puno jeftinije, a mobitel se koristi cijelo vrijeme u drugoj zemlji članici gdje je to puno skuplje. Drugi primjer je da netko potpiše ugovor prema kojem može ostvariti podatkovni promet do 1 GB, a onda ode u drugu zemlju i surfa neograničeno.

Komisija je nakon javne rasprave predložila da se bez plaćanja naknade za roaming može gostovati u drugoj mreži najviše 90 dana godišnje, ali jednokratni boravak u gostujućoj mreži može najdulje trajati 30 dana. To bi, prema Komisiji, trebalo biti dovoljno za odlazak na godišnji odmor i povremena putovanja unutar EU-a, a da putnici to ne osjete na svojim računima za mobitele.

Za građane koji žive u pograničnim zonama, primjerice rade u Luksemburgu, a žive u Belgiji, neće vrijediti rok od 90 dana, pod uvjetom da se svakodnevno spajaju na svoju domaću mrežu. Nakon isteka predviđenih rokova, operateri će moći naplaćivati roaming i to 4 eurocenta za minutu razgovora, jedan cent za SMS i 0,85 centi za MB.