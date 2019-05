Posebna regulacija prometa u centru grada Zagreba

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U subotu, 25. svibnja 2019. godine u vremenu od 10 do 13 sati na području užeg centra Grada Zagreba održati će se mirna povorka građana pod nazivom „Hod za život, obitelj i Hrvatsku“.

U sklopu održavanja predmetne povorke na kojoj će prema procjenama sudjelovati oko 15 000 sudionika, a okupljanje počinje na prostoru Parka „Zrinjevac“ u Zagrebu već od 10 sati dok će ista povorka krenuti u 11 sati ulicama Grada Zagreba prema Trgu bana Josipa Jelačića i Trgu Svetog Marka gdje se nastavlja program do 13 sati.



Kretanje velike povorke pješaka gradskim ulicama je predviđeno od 11 do 12 sati sljedećom trasom:



- start u 11 sati - Park „Zrinjevac“ - Trg bana Josipa Jelačića - Ilica - Mesnička - Strossmayerovo šetalište - Dverce - Ćirilometodska - dolazak na prostor Trga Svetog Marka i okolne ulice oko 12 sati.



Prije i za vrijeme prolaska kolone pješaka, promet će na navedenim ulicama biti u potpunosti zatvoren, a na prilaznim pravcima otežan.



Tramvajski promet na Ilici i to na dijelu od Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, na Jurišićevoj ulici te na Frankopanskoj i Savskoj cesti do Vodnikove ulice, navedenog dana u vremenu od 10,45 do 12 sati biti će obustavljen i pravovremeno preusmjeren prema organizaciji „ZET-a“ za vrijeme prolaska kolone.



Isto tako, u vremenu od 10 do 12 sati biti će obustavljen tramvajski promet na dijelu od Glavnog kolodvora do Trga bana Josipa Jelačića, za vrijeme okupljanja prosvjednika na prostoru Parka „Zrinjevac“.



Povodom navedenog, od 11 do 13 sati biti će obustavljena autobusna linija „Tuškanac - Gornji Grad - Trg bana Josipa Jelačića“ dok će tramvajski promet od 10:45 do 12 sati biti obustavljen Ilicom preko Trga bana Josipa Jelačića do Draškovićeve ulice te Frankopanskom i Savskom ulicom do Vodnikove ulice, a odvijati će se obilazno prema organizaciji „ZET-a“.



Obilazni pravci za vrijeme zabrane prometa u pravcu istok – zapad su:

Boškovićeva – Hebrangova – Klaićeva – Talovčeva – Reljkovićeva

Jagićeva – Kršnjavoga – Žerjavićeva – Trenkova – Hatzova,



Obilazni pravci za vrijeme zabrane prometa u pravcu sjever - jug su:

Ribnjak – Palmotićeva – Branimirova

Vinogradska – Ilica - Slovenska

Sveti Duh - Selska.

Tuškanac – Nazorova – Britanski trg - Ilica.



Sukladno svemu navedenom, građanima, putnicima i vozačima se preporučuje da u vrijeme održavanja povorke izbjegavaju odlazak prema centru Grada Zagreba te da izbjegavaju navedene prometnice kojima će se kretati navedena velika kolona pješaka uz molbu za razumijevanje i strpljenje zbog očekivanog otežanog prometa u užem centru Grada Zagreba.