Kuća, voćnjak i vinograd jeftiniji od starog automobila

Banovo brdo, dio Baranje koji se naziva i "hrvatska Toscana" zbog južnih obronaka na kojima se uzgaja vrlo kvalitetna vinova loza, jedna je od najatraktivnijih kontintinentalnih destinacija u Hrvatskoj. No, trenutačna situacija bacila je tamošnje nekretnine u bescjenje. Predio na 20-30 minuta vožnje od Osijeka premrežen vinskim cestama i vinarijama, od one najveće, vinarije Belje do mnogo malih i srednjih vinara, postala je turistički vrlo zanimljiva destinacija. Gastronomska ponuda, biciklističke staze, blizina parka prirode Kopački rit i sve veća ugostiteljska aktivnost ovaj pomalo zapušteni dio Hrvatske pretvara polako iz ruralnog dijela zemlje u ono što turistički marketing naziva "destinacijom".

Način života koji je sasvim drugačiji prije trideset godina i danas, tranzicija i emigracija, ostavio je posljedice koje su na tržištu nekretnina prouzročile neka vrlo čudna kretanja. Naime, danas je kuća ili vikendica u Slavoniji ili Baranji postala luksuz mnogima – i to uglavnom zbog nedostatka vremena, a ne novca. Oni koji su nekretnine naslijedili, žele ih se što prije riješiti. U situaciji u kojoj oni koji su ostali u Slavoniji rade "od jutra do mraka", malo tko ih želi kupiti. Najavljeni porez na nekretnine dodatno stvara (kažu nepotrebni) strah.

Najveći nedostatak - lokacija

To je na tržištu stvorilo nesrazmjer između cijene i realne vrijednosti pa se u okolici Osijeka može kupiti kuća u kojoj je, da bi bila useljiva, potrebno dovesti samo ličioca za već sedam do osam tisuća eura. Vikendice s voćnjacima, vinogradima i nekoliko tisuća četvornih metara zemlje na osami prodaju se za slične cijene. Starije kuće u koje je potrebno ipak malo više uložiti, ali s većim parcelama zemlje, prodaju se za nevjerovatnih četiri do pet tisuća eura, piše DW.

Ivana Barišić iz Osijeka prodaje obiteljsku kuću koja je sagrađena na njezinoj djedovini za 7.500 eura. "Riječ je o kući od 80 četvornih metara i vinskim podrumom, s preko 5.000 metara zemljišta na kojemu se nalazi voćnjak s jabukama, šljivama, kruškama, ali i vinograd. Na zemlji postoji i bunar, a iako je na vrlo mirnom, tihom i osamljenom mjestu, zimi ralica prolazi prilaznim putem" kaže Ivana svjesna da je jedini nedostatak kuće ono što je nekad bila njezina najveća prednost - lokacija. Obitelj Barišić ima i bakinu kuću u susjednim Kneževim Vinogradima, pa u strahu od najavljenog poreza na nekretnine gledaju da se "riješe" viška nekretnina. Žive i rade u Osijeku, a iako je kuća na 20 minuta od grada, ipak nemaju vremena održavati niti brinuti se o imanju u svakodnevnom užurbanom životnom ritmu.

Ne rastaju se lako od obiteljske imovine i svjesni su da postoje načini da nekretnina postane profitabilna, ali ... "Da imamo nešto gotovine koju bi mogli uložiti u posao koji bi barem mogao pokrivati troškove održavanja kuće, mogli bismo se upustiti u neki seoski turizam, ali zbog posla najveći je problem nedostatak vremena", kaže Ivana Barišić.

