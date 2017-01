Još tri županije građanima dale na uvid svoje proračune

Foto: Shutterstock

Nakon 12 županija, koje su svojim građanima dale na uvid svoje proračunske podatke putem aplikacije Otvoreni proračun, nedavno su se priključile još tri - Ličko-senjska, Požeško-slavonska i Varaždinska. No, taj bi se broj mogao i povećati budući da je u tijeku prikupljanje proračunskih podataka za 2017., izvijestili su iz Hrvatske zajednice županija.

Prednost ove aplikacije jest što, osim vidljivosti i bolje razumljivosti podataka, građani mogu biti suodgovorni za kreiranje proračuna na razini županije jer u svakom trenutku mogu dati mišljenje ili komentar na pojedine stavke.

- Dobro znamo da je najvažniji akt kojeg donosi svaka Županija upravo proračun sa svojim prihodima i rashodima. Želim pohvaliti ovaj projekt Otvorenog proračuna, jer je svojevrstan dobitak za građane koji će na jedan transparentan, ali krajnje jednostavan način dobiti sve moguće informacije o samome proračunu - objasnio je župan Varaždinske županije Predrag Štromar razloge zbog kojih su se odlučili uključiti u ovaj projekt. Također, uz bolju razumljivost proračunskih podataka župan smatra kako će građani na ovaj način dobiti i najvažniju informaciju, a to je na što se troše njihovi novci.

- Trošenje javnoga novca mora biti transparentno, učinkovito, a svjesni smo da je transparentno i odgovorno trošenje javnog novca zaštitni znak modernih i uređenih društava. Dobro je da će svi proračunski korisnici, ali i građani imati mogućnosti pregleda, analize i prezentacije županijskog proračuna. Nadam se da će se upravo građani aktivno uključiti u kreiranje samoga proračuna - zaključio je župan Štromar.

Otvorenost i transparentnost

Zadovoljstvo uključivanjem u ovaj projekt Hrvatske zajednice županija izrazio je i župan Požeško-slavonske županije Alojz Tomašević.

- Vrlo sam zadovoljan da je Požeško-slavonska županija postala jedna od županija koje su završile sve potrebne radnje za završetak projekta "Otvoreni proračun". Ovaj projekt omogućit će bolju transparentnost našeg proračuna te će doprinijeti boljoj komunikaciji s građanima i lakšem razumijevanju proračunskih podataka - istaknuo je župan Tomašević. Dodao je i to da je Požeško-slavonska županija i do sada objavljivala podatke o poslovanju županije, no ovaj će projekt omogućiti još bolji uvid u trošenje proračunskog novca.

Prednosti projekta prepoznala je i Ličko-senjska županija koja je u istraživanju Instituta za javne financije o transparentnosti proračuna općina, gradova i županija ostvarila maksimalnu razinu transparentnosti.

- Nastojimo da Županijski proračun oslikava puls i bilo svih građana Ličko-senjske županije, kako bi svaku razumnu primjedbu i sugestiju ugraditi u Izmjene i dopune proračuna da bi naš proračun bio što otvoreniji i transparentniji prema javnosti - objasnio je župan Ličko-senjske županije Milan Kolić. No, unatoč dobrim rezultatima Ličko-senjska županija tu ne misli stati.

Uključeni u proces donošenja odluka

- Svakodnevno radimo na postizanju još većeg stupnja transparentnosti kako bi na opće zadovoljstvo građana Županije postigli najbolju moguću efikasnost u poslovanju Županije i njenih proračunskih korisnika, te i dalje omogućili građanima da pravovremeno dobiju razumljive informacije o proračunu. Projekt Otvoreni proračun u tome će nam uvelike pomoći - zaključio je župan Kolić.

Hrvatska zajednica županija projekt Otvorenog proračuna inicirala je u rujnu prošle godine. Zbog brojnih noviteta koje ova aplikacija donosi, ovo je prvi put da jedna razina samoupravne vlasti ima unificirani prikaz i to je veliki iskorak u transparentnosti, čak i u odnosu na nacionalnu upravnu razinu. Aplikacija omogućuje županijskoj upravi usporedbu regionalnih proračuna na svim razinama podižući tako njihovu produktivnost i efikasnost.

No, veliku korist od aplikacije imaju građani jer županije ovom aplikacijom žele na jednostavan i čitljiv način predočiti podatke o proračunima svih jedinica, s namjerom informiranja o načinu i namjeni potrošnje proračunskih sredstava. Osim bolje informiranosti, aplikacija doprinosi i uključenosti građana u proces donošenja i praćenja realizacije županijskog proračuna.