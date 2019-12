Helena 'zarađuje' na matematici

Polaznici nauče brzo računati, bez olovke, papira i drugih alata

Nepopularnost tehničkih znanosti i matematike među hrvatskim školarcima, kao i u čitavom društvu, kao poslovnu nišu prepoznali su poduzetnici Helena i Hrvoje Tkalčić iz Velike Gorice koji su pokrenuli Centar za poduku Helena.

Kako sami ističu, oni su certificirani master učitelji mentalne aritmetike i mudrog učenja, a njihov centar je specijaliziran za specifične obrazovne programe namijenjene djeci u dobi tri godine pa na više.

Intelektualno i funkcionalno

S radom su započeli u rujnu ove godine, a kako sami kažu, u Centru su oformili dva edukacijska odjela - "Matematički odjel" koji se bavi razvojem intelektualnih i kognitivnih sposobnosti djece kroz mentalnu aritmetiku i matematiku, i "Odjel za funkcionalno učenje" koji uči metodama i vještinama mudrog, funkcionalnog učenja. "Nastavni program matematičkog odjela je fleksibilno i pažljivo osmišljen uzimajući u obzir individualne potrebe svakog djeteta.

Učenje se prakticira u malim grupama, kroz zabavne aktivnosti, različite igre i natjecanja, pri čemu je najvažnija opuštajuća i kreativna atmosfera i pozitivni emocionalni odnosi", objašnjava Helena Tkalčić.

Prvi od tri programa Matematičkog odjela, onaj za najmlađe, Numicon, traje 10 mjeseci, namijenjen je djeci u dobi 3-5 godina i ima zadaću razvijati njihove predmatematičke sposobnosti. Ovaj program se u Velikoj Britaniji primjenjuje u više od 6000 vrtića i škola, razvili su ga stručnjaci s Oxforda.

Za predškolce i osnovnoškolce do uzrasta 12 godina Centar je osigurao Školu mentalne aritmetike "Malac Genijalac". Cilj programa ove Škole je da svako dijete maksimalno probudi svoje mentalne kapacitete i postane bolja verzija sebe.

Fotografsko pamćenje

Zdrav kognitivan razvoj postiže se na zabavan i razigran način, programom zasnovanim na tri ključne stvari: računanje abakusom, mentalna aritmetika i didaktičke igre. Kroz 2 puta po 10 mjeseci programa ove Škole djeca nauče brzo računati i to potpuno mentalno - bez olovke, papira ili drugih pomagala, no brzo računanje predstavlja samo alat kojim se postiže krajnji cilj, a to je razvoj fotografskog pamćenja, mogućnost vizualizacije, poboljšana koncentracija, fokus i pažnja", ističe Hrvoje Tkalčić.

Dodaje da je za nešto starije školarce osmišljen program "Super um" koji predstavlja nadogradnju programa Škole mentalne aritmetike. Centar Helena je i licencirani nacionalni centar za sve slične institucije u 12 hrvatskih gradova s tendencijom širenja.