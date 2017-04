Domaći turisti lani u Hrvatskoj potrošili bar 1,5 milijardi eura

Foto: Grgo Jelavić / Pixsell

Sa 673 milijuna eura više od stranih gostiju u protekloj godini nego 2015. domaći je turizam premašio 8,6 milijardi eura deviznoga turističkog prihoda. Rast potrošnje stranaca gotovo navlas prati rast njihova broja; bilo ih je osam posto više, a 8,5 posto, prema Hrvatskoj narodnoj banci, porasla je njihova potrošnja u odnosu na 2015. S potrošnjom domaćih turista pak stvar je malo zamršenija. Njih je lani na Jadranu također bilo više nego prethodne godine, i to sedam posto, no njihova se potrošnja ne prati kao kad su stranci u pitanju. U Ministarstvu turizma, stoga, oslanjaju se na podatke iz 2011. pa okvirno procjenjuju da su domaći turisti na putovanja unutar zemlje lanjske godine potrošili najmanje 1,5 milijardi eura. Nije, međutim, isključeno da je stvarna brojka i nešto veća. Prema satelitskoj turističkoj bilanci, koja je posljednji put rađena upravo za spomenutu 2011. godinu, prihodi od domaćih putovanja iznosili su, naime, čak 1,67 milijardi eura. Samo bi nova satelitska bilanca, koja sažima izravne i neizravne učinke turizma na ekonomiju zemlje i sveobuhvatnija je od statistike noćenja i dolazaka, dala potpuno usporedive podatke, no pozitivni su trendovi i ovako vidljivi.



Konzervativna procjena



Štoviše, s jasno rastućim deviznim prihodom i konzervativnom procjenom o potrošnji domaćih turista lani je turizam Hrvatskoj ukupno donio nešto više od deset milijardi eura i vratio optimizam da ciljevi za 2020. godinu ipak mogu biti dosegnuti. To sada ističe i ministar turizma Gari Cappelli, koji je donedavno bio pomalo skeptičan kad je riječ o tome hoće li baš sve zacrtano Strategijom razvoja turizma do 2020. biti i ispunjeno. Strategijom je planiranih 86 do 93 milijuna noćenja moguće dosegnuti već u ovoj godini, s obzirom na to da se njihov broj još lani posve približio 80 milijuna. S preklanjskih pak 7,9 milijardi eura deviznog priljeva i nešto više od devet milijardi ukupne turističke potrošnje činilo se, do objave najnovijih podataka, da možda neće biti tako lako u pet godina skočiti na planiranih 14,3 milijarde pa je Cappelli dao da se strateške ciljeve analizira, pročisti i postavi na realnije osnove. Zadovoljni ministar sada poručuje da je sve moguće. – Prihodi koji su u 2016. premašili 10 milijardi eura približavaju nas cilju od 14 do 15 milijardi u 2020. – njegove su riječi. Dakako, turističkom ministru optimizam je pomalo i u opisu posla, no ni nezavisni stručnjaci ne isključuju takvu mogućnost.



Buja zimmer frei



– Ali, to nije pitanje povećanja broja gostiju. Riječ je o tome da hrvatski turizam mora povećati turističku potrošnju. I to ponajprije u predsezoni i posezoni. Ako se u tome uspije, ovim tempom uistinu u 2020. možemo doći do 14 milijardi eura turističke potrošnje – ocjenjuje Neven Ivandić iz Instituta za turizam.



Za Sanju Čižmar iz konzultantske kuće HDC ključ je u promjeni strukture smještajnih kapaciteta.



– Da bi se ostvario cilj od 14,3 milijardi eura turističke potrošnje u 2020., trebamo investicije u razvoj novih hotela. Iako investicije u hotelijerstvo posljednjih godina rastu po godišnjoj stopi od 20 posto, uglavnom je riječ o obnovi postojećih i otvaranju novih hotela manjih kapaciteta. Trenutačno, međutim, obiteljski smještaj, koji odlikuje niža potrošnja nego hotelski, raste po visokim stopama rasta... – upozorava S. Čižmar.