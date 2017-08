Butković najavio: Uvodimo elektronsku naplatu cestarina

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Gostujući na Novoj TV, ministar prometa Oleg Butković rekao je kako će se naplata na autocestama u budućnosti vršiti uz pomoć elektroničkog sustava. Kad će to biti, i kako će to izgledati, Butković nije otkrio. Štoviše, kaže da još ni sami to ne znaju.

Naime, sve članice EU morat će imati ujednačen elektronski sustav naplate cestarina. Dakle, vlada će, milom ili silom, morati uvesti ovakav sustav naplate.

"U prvih sedam i pol mjeseci ove godine, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, porast je broja vozila na autocestama u svim kategorijama vozila, a porasli su i prihodi, usprkos tome što smo morali uvesti sezonsku naplatu cestarina, povećati cestarine iz razloga što smo rekli da nećemo prodavati autoceste, da ih nećemo monetizirati, nego ćemo krenuti u restrukturiranje duga i tvrtki. Prije nekoliko dana raspisan je i javni poziv za iskazivanje interesa za studiju budućeg elektronskog sustava naplate cestarine u Hrvatskoj. To je u skladu s pismom sektorske politike, svim reformama koje moramo napraviti u četiri, pet godina i u skladu s preporukama Europske komisije koja kaže da sve zemlje članice EU moraju imati ujednačen elektronski sustav naplate cestarine. Klasične vinjete u ovom su trenutku prošlost. Ali, neki oblik elektroničkog sustava naplate – da. Ali pričekajmo da ta studija bude gotova", rekao je Butković.