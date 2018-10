Britanski partneri bijesne: Kako vlasnici agencije koji duguju novac mogu izlagati s HTZ-om u Londonu?

Kompas Zagreb ugovorio tek 300 tisuća kuna osiguranja za odštete?

Prema neslužbenim informacijama koje su se u zadnjih par dana pojavile u medijima, ovakvih primjera ljutitih dobavljača i kupaca Kompasa Zagreb mogli bi biti više nego se moglo očekivati u situacijama bankrota turističkih agencija. Naime osigurana svota u slučaju stečaja agencije Kompas Zagreb navodno iznosi samo 300 tisuća kuna za razdoblje između srpnja 2018. do srpnja 2019. godine, što je suprotno i Zakonu o pružanju usluga u turizmu. Zakon propisuje da organizator turističkih paket aranžmana mora za turistički paket-aranžman osigurati jamčevinu za slučaj nesolventnosti, i to najmanje u iznosu od 10 posto od ukupnog iznosa prodaje paket-aranžmana u prethodnoj poslovnoj godini. Kako je Kompasov promet u segmentu paket-aranžmana u 2017. godini iznosio više od 65 milijuna kuna, to bi značilo da je agencija umjesto 10 posto, za slučaj stečaja ugovorila manje od jedan posto prometa.