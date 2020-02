Blitz postao Disneyev distributer

Foto: Getty Images

Blitz grupa, suosnivač kinematografske mreže Blitz-CineStara, preuzela je tvrtku 2i film, dosadašnjeg distributera The Walt Disney Company, s godišnjim prihodom od 17 mil. kuna u 2018. Međusobna odluka o transakciji uslijedila je kao nastavak konsolidacije na svjetskom tržištu filmske distribucije tijekom 2019., kad je The Walt Disney Company preuzeo medijsku korporaciju 21st Century Fox, u sklopu koje je jedan od najstarijih filmskih studija, 20th Century Fox, čiji filmovi se nalaze u distribuciji Blitz grupe niz godina. Blitz grupa time je postala kino distributer Disneyjevih filmova za područje Hrvatske, Slovenije, BiH, Sjeverne Makedonije i Albanije, uključujući Disneyjeve brendove: Pixar Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm Ltd, Touchstone Pictures, Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, 20th Century Studios, Searchlight Pictures i Blue Sky Studios.

Blitz grupa je također preuzela cjelokupan katalog filmova 2i filma za potrebe vlastitih CineStar TV kanala kao i ostalih načina distribucije.