Bivša Čačićeva tvrtka Coning ipak u stečaju, na bubnju i hotel u Trakošćanu

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Trgovački sud u Varaždinu po prijedlogu Financijske agencije od 31. kolovoza 2016. zbog blokade računa koja je tada iznosila 3,89 milijuna kuna u trajanju dužem od 120 dana, otvorio je stečajni postupak nad varaždinskim Coningom, subjektom iz nekadašnjeg sustava koji se vezivao uz bivšeg potpredsjednika Vlade i ministra gospodarstva Radimira Čačića.

Za stečajnog upravitelja imenovana je Lidija Lesar iz Čakovca, navodi se u sudskom rješenju kojim se pozivaju vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka na e-Oglasnoj ploči ovoga suda prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju. Ispitno i izvještajno ročište određeno je za 13. rujna, dok se rješenje o otvaranju stečaja dostavlja Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci, Općinskog suda u Zadru, Općinskog suda u Varaždinu, radi upisa zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u zemljišnim knjigama na velikom broju nekretnina stečajnog dužnika u sklopu kojih je i Hotel Coning u Trakošćanu.



Ažurirano stanje, pak, u pogledu obveza pokazuje da je iznos i trajanje blokade znatno naraslo: naime, u konkretnom slučaju iz potvrde Financijske agencije od 11. svibnja 2018. proizlazi da je na računima i novčanim sredstvima dužnika na dan izdavanja ove potvrde evidentirano 742 dana neprekidne blokade zbog nepodmirenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, u ukupnom iznosu od 22,77 milijuna kuna.



U prethodnom postupku održano je čak šest ročišta, za što TS kronološki i precizno navodi niz važnih okolnosti koji pokazuju sam tijek te prethodne faze stečajnog postupka.



Na ročištima 23. studenog 2016. i 21. veljače 2017. se punomoćnik dužnika protivio prijedlogu za otvaranje stečaja te je tražio odgodu jer da postoji realna mogućnost da će dužnik u kratkom roku uspjeti podmiriti svoja dugovanja.



Na ročištu 19. svibnja 2017. punomoćnik dužnika je naveo da su i dalje u tijeku radnje koje bi trebale dovesti do deblokade računa dužnika, te je zatražio daljnju odgodu na rok od 45 dana u kojemu bi dužnik otklonio stečajni razlog nesposobnosti za plaćanje i prezaduženosti.



Na ročištu 6. srpnja 22017. punomoćnik dužnika je naveo da je u međuvremenu „riješen veći dio duga i to oko ¾ duga radi kojeg je blokiran račun dužnika, a zbog tehničke procedure potreban je dodatni rok za rješavanje preostalog dijela duga u vezi kojeg se rješavaju tehnička pitanja s tzv. malim vjerovnicima“, te je ponovno predložio daljnju odgodu postupanja suda. Nakon toga došlo je do izmjene stečajnog suca jer je spis na temelju naredbe predsjednice suda od 24. siječnja 2018. "presigniran u rad niže potpisanom sucu".



Na ročištu radi rasprave o pretpostavkama za otvaranje stečajnog postupka održanom 19. veljače 2018. treća osoba CONING ING d.o.o. predala je Izjavu o pristupanju dugu od 15. veljače 2018., u smislu članka 124. SZ-a.



"Stoga je ovaj sud tijekom prethodnog postupka osim analize pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka, odnosno postojanja stečajnih razloga te utvrđivao i elemente potrebne za ocjenu dane Izjave o pristupanju dugu temeljem članaka 24. i 128. st. 4. Stečajnog zakona", što se detaljnije pojašnjava u obrazloženju sudskog rješenja o otvaranju Coningovog stečaja.