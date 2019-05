Ova japanska tajna dužeg i sretnijeg života privlači pozornost milijuna diljem svijeta

Foto: Getty Images

Na japanskom, iki znači "živjeti", a gai znači "razlog" - drugim riječima, razlog za život. Ta ideologija datira iz razdoblja Heian (794. do 1185.), ali je samo u posljednjem desetljeću privukla pozornost milijuna ljudi diljem svijeta.

Ikigai način života posebno je istaknut u Okinawi, u skupini otoka južno od kontinentalnog Japana. (Dobio je nadimak i "Zemlja besmrtnika" jer ima najviše stope stogodišnjaka na svijetu.), za CNBC Make It piše Ken Mogi, neuroznanstvenik, autor i predavač sa sjedištem u Tokiju, Japan.

‘Razlog zbog kojeg se budite ujutro’

U TED-ovom govoru 2009. “Kako živjeti do 100+”, nagrađivani novinar Dan Buettner istražuje osobine života na pet mjesta u svijetu gdje ljudi najduže žive. Od svih “plavih zona”, kako ih Buettner definira ljudi na, Okinawi imaju najveću očekivanu životnu dob. (Videozapis je od tada pregledan gotovo četiri milijuna puta.)

“U Americi, dijelimo naš život odraslih u dvije kategorije: naš radni život i život u mirovini”, kaže on. "Na Okinawi, nema ni riječi za umirovljenje. Umjesto toga, postoji jednostavno "ikigai", što u biti znači "razlog zbog kojeg se budite ujutro."

Buettner citira ikigai nekoliko Okinawljana: za 101-godišnjeg ribara, to je hvatanje ribe za svoju obitelj tri puta tjedno; za 102-godišnju ženu to je držanje njezine male pra-pra-praunuke (za što je rekla da je "poput skakanja u nebo"); za 102-godišnjeg karate majstora, to je predavanje borilačkih vještina.

Zajedno, ove jednostavne životne vrijednosti daju naznake o tome što sačinjava samu bit ikigaija: Osjećaj svrhe, smisla i motivacije u životu.

Zdravstvene prednosti ikigaija

Godinama istraživači pokušavaju pronaći razloge dugog i zdravog života. Iako je odgovor vjerojatno mješavina dobrih gena, prehrane i vježbanja, studije su pokazale da je pronalaženje smisla u životu također ključna komponenta.

U studiji iz 2008. na Sveučilištu Tohoku, istraživači su analizirali podatke više od 50.000 sudionika (u dobi od 40 do 79 godina) i otkrili da su oni koji su prijavili da imaju ikigai u svojim životima smanjili rizik od kardiovaskularnih bolesti i imali niže stope smrtnosti. Drugim riječima, 95% ispitanika koji su imali ikigai još uvijek su bili živi sedam godina nakon početnog istraživanja u usporedbi s 83% koji nisu.

Nemoguće je utvrditi jamči li ikigai dugovječnost u životu kroz ovu jednu studiju, ali rezultati upućuju na to da osjećaj svrhe može potaknuti čovjeka da izgradi sretan i aktivan život.

Pronaći svoj unutarnji ikigai

Ne postoji jedini način da pronađete svoj ikigai, ali možete početi tako što ćete si postaviti nekoliko jednostavnih pitanja: Što vas čini sretnima? U čemu ste dobri? Što (i koga) cijenite? Što vas motivira da ustanete ujutro?

Pronalaženje vašeg ikigaija će potrajati. Autor kaže da je tajna - naučiti pet temeljnih stupova ikigaija (o čemu autor ovog članka govori u knjizi "Buđenje vašeg Ikigaija"). Primjenjujući te stupove na vaš život, dopustit ćete da vaš unutarnji ikigai procvjeta.

1. Počnite s malim

Počinjanje s malim koracima i izvršavanje svakog od njih čini etos ovog stupa - i primjenjuje se na sve što radite u životu.

Obrtnici, na primjer, posvećuju sve svoje vrijeme i trud u stvaranju najboljih i najukusnijih proizvoda. Oni dobiju pravo na tlo. Oni pažljivo orezuju i zalijevaju svoje proizvode. Njihov osjećaj za početi s malim odražava ih do nevjerojatnih duljina.

2. Oslobodite se

Kada se oslobodite, moći ćete otpustiti svoje opsesije i vidjeti stvari koje su vam važne u jasnijem i pozitivnijem svjetlu.

Prakticiranje samo-prihvaćanja ključno je za ovaj stup - a ipak, to je također jedan od najtežih zadataka s kojima se suočavamo u našim životima. Ali ako možete savladati ovu prepreku i biti sretni s onim što jeste, to može biti nevjerojatno korisno iskustvo.

3. Harmonija i održivost

Ne možete postići svoje ciljeve ako se stalno borite s ljudima oko sebe. Kultiviranje - i održavanje - osjećaja zajedništva pružit će vam snažan sustav podrške koji će vas provesti kroz najzahtjevnije životne trenutke.

4. Radost malih stvari

Pronalaženje radosti u malim stvarima - jutarnjem zraku, šalici kave ili zraku sunca - trebalo bi biti dio onoga što vas motivira da ustajete svako jutro.

Autor navodi primjer kada je u srednjoj školi svaki dan sjeo u isti vlak u 6:20 sati. Prizor poznatih osoba koje su uživale u igri šogija (japanski šah) uvijek mu je davao neizmjernu radost.

5. Biti ovdje i sada

Ovaj stup je možda najdublji. Biti ovdje i sada, važno je usredotočiti se na sadašnjost i prakticirati svjesnost svaki dan.

Mnogi sumo hrvači svjedoče da je biti ovdje i sada apsolutno neophodno u pripremi za borbu i u samoj borbi. Oni tvrde da uranjanje u sadašnjost pomaže u održavanju njihovog stanja svijesti radi postizanja optimalnog učinka.